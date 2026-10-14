Campi Flegrei, approvato Dl, istituita struttura commissariale per 10 anni

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Il Governo ha approvato il nuovo decreto-legge dedicato ai Campi Flegrei, un provvedimento annunciato attraverso una nota del 13 ottobre del presidente della Regione Campania, Roberto Fico, e frutto del confronto istituzionale tra la Regione e il Consiglio dei Ministri.

La misura principale del decreto è l’istituzione di una struttura commissariale con una durata di dieci anni, affidata alla guida del presidente della Regione Campania. L’obiettivo è garantire continuità e stabilità nella gestione dell’emergenza legata al fenomeno del bradisismo e nella programmazione degli interventi sul territorio.

Per sostenere il piano, il Governo ha stanziato un miliardo di euro nell’arco del decennio. La struttura commissariale avrà competenze sugli edifici danneggiati e sulla riqualificazione del patrimonio edilizio pubblico e privato. Il modello di riferimento indicato è quello adottato per la ricostruzione del Centro Italia dopo il terremoto.

Tra gli interventi immediati previsti dal decreto figurano contributi fino a 30 mila euro per il pronto ripristino degli immobili, oltre a sostegni economici per la riduzione della vulnerabilità degli edifici, erogati sulla base dell’Isee dei beneficiari.

Il provvedimento prevede inoltre la sospensione di adempimenti fiscali e tributari, il congelamento delle rate dei mutui fino al 31 dicembre 2027 e la proroga dei contratti di locazione a uso abitativo. Le misure sono destinate in particolare a rispondere alle esigenze degli oltre 3 mila sfollati dell’area flegrea.

Secondo quanto riferito dal ministro per la Protezione civile e le Politiche del mare, Nello Musumeci, molte delle disposizioni inserite nel decreto sono nate dal confronto con residenti e comitati del territorio, svolto attraverso la Prefettura di Napoli. Il ministro ha inoltre precisato che i contratti di locazione in scadenza fino a ottobre 2027 saranno prorogati per le famiglie con reddito inferiore a 28 mila euro, salvo la presenza di titoli esecutivi sugli immobili interessati.

Musumeci: non legge dell’emergenza ma della prevenzione