Campi Flegrei, forte scossa di terremoto, magnitudo 4.0, paura in città

Una scossa di terremoto, di intensità significativa, è stata avvertita dalla popolazione a Napoli alle orre 9:14, già attivo il tam sui social.

Scossa probabilmente ascrivibile al fenomeno del bradisismo ai Campi Flegrei.

Secondo l’INGV l’epicentro della scossa sarebbe tra Bagnoli ed Agnano, quindi ricompreso nel territorio del Comune di Napoli.

La magnitudo della scossa sarebbe 4.0 (ricalcolata dopo una stima preliminare di 3.7).

Una scossa di assestamento di magnitudo 1.5 è stata registrata dall’INGV alle 9:36

Una seconda scossa di assestamento un minuto dopo, della medesima intensità.

Nessuna segnalazione di danni a persone o cose nei Comuni di Pozzuoli e Bacoli dopo la scossa, riferiscono all’Adnkronos sia il primo cittadino di Pozzuoli, Luigi Manzoni, che il collega di Bacoli, Josi della Ragione.

Molta la paura tra i residenti a Napoli per il terremoto, registrato a una profondità di 3 chilometri secondo quanto scrive il sito dell’Ingv. “Porte e balconi hanno cominciato a sbattere e i lampadari a oscillare in modo sensibile”, una delle testimonianze raccolte in questi minuti.

Treni: stop alla circolazione sulle linee Cumana e Circumflegrea

La nota diffusa da Eav fa sapere che al momento è ferma la circolazione sulle linee flegree sia su Cumana che Circumflegrea. È stato istituito un servizio bus sostitutivo sulle tratte interrotte. Interessate anche le linee suburbane, in particolare per effettuare le dovute verifiche alle infrastrutture ferroviarie il treno 7863 delle ore 08:27 da Piedimonte Matese per Napoli è al momento fermo a Caserta RFI con 30 minuti di ritardo.

Problemi anche per i mezzi Trenitalia: la circolazione è in graduale ripresa dopo la sospensione alla circolazione “in via precauzionale nel nodo di Napoli per verifiche tecniche a seguito di un evento sismico”. La circolazione permane sospesa sulla linea Metropolitana Campi Flegrei. Anche i treni Alta Velocità, Intercity e Regionali “possono registrare ritardi fino a 90 minuti”. Trenitalia ha fatto sapere che seguiranno ulteriori aggiornamenti in giornata.