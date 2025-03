Campi Flegrei, Ingv: scossa del 13 marzo magnitudo ricalcolata 4.6

- pubblicità -

Marteedì 18 marzo 2025, come di consueto, è stato pubblicato il Bollettino Settimanale dei Campi Flegrei sul sito dell’Osservatorio Vesuviano – INGV con la descrizione dell’attività nell’area tra il 10 e il 16 marzo 2025.

Durante la settimana, nell’area dei Campi Flegrei sono stati localizzati in via preliminare un totale di 138 terremoti con magnitudo Md≥0.0, segnale di una vivace attività sismica che continua a caratterizzare la zona. Sono stati osservati due sciami sismici minori ed uno più rilevante: il primo, iniziato alle ore 02:57 italiane dell’11 marzo 2025, con 33 terremoti e magnitudo massima Md 3.0 (±0.3) nell’area Solfatara-Pisciarelli; il secondo, nell’area di Agnano, si è verificato dalle ore 06:25 italiane del 12 marzo 2025 ed è costituito da 7 terremoti con magnitudo massima Md 1.7 (±0.3) ; lo sciame sismico più rilevante è iniziato alle 01:25 UTC del 13 marzo 2025 nell’area di Bagnoli ed ha avuto 44 terremoti con magnitudo massima Md 4.6 (±0.3).

L’evento più forte di questa settimana è stato registrato il 13 marzo nell’area di Bagnoli ed ha avuto magnitudo Md 4.6 (±0.3). Per questo evento era stata calcolata una magnitudo Md preliminare pari a 4.4 e ulteriori analisi dettagliate delle forme d’onda hanno rivelato che questo evento è composto da due terremoti distinti, con arrivi delle onde sismiche estremamente ravvicinati. Si ricorda che, per l’area dei vulcani campani, diversamente dal resto del territorio nazionale in cui si utilizza la magnitudo Richter Ml, l’Osservatorio Vesuviano utilizza la magnitudo durata Md come descritto nell’articolo del blog INGVvulcani.

Approfondimenti e aggiornamenti continui sono disponibili sul sito web della banca dati GOSSIP dell’Osservatorio Vesuviano: https://terremoti.ov.ingv.it/gossip/flegrei/2025/index.html