Campi Flegrei, Manfredi: Ok decreto, recepiti suggerimenti sindaci

“Sicuramente è un provvedimento che va nella direzione giusta, ha raccolto tutti i suggerimenti che io e gli altri sindaci abbiamo fatto in queste settimane di incontri”. Il sindaco e sindaco metropolitano di Napoli Gaetano Manfredi commenta così, con la Dire, il decreto legge sui Campi Flegrei.

“Chiaramente – osserva l’ex rettore della Federico II, intervenendo a margine di un’iniziativa a Caivano – esiste un grande tema che è quello dell’eventuale miglioramento sismico dell’edilizia privata qualora si individuino delle vulnerabilità particolari. Su quello chiaramente va fatto qualcosa in più, però riguarda una fase successiva. Adesso partiamo con le valutazioni, con la messa a punto di piani che siano affidabili e poi, soprattutto, sblocchiamo le tante opere relative agli assi viari che sono legate al piano di emergenza”.

“Ce ne sono alcune, soprattutto nei Comuni di Pozzuoli e Bacoli, che – ancora il primo cittadino – sono finite e non aperte, oppure ferme da un po’ di tempo. Quindi: attivarsi in questa direzione, superare gli ostacoli burocratici, far ripartire una serie di progetti che sono fermi da troppo tempo è un modo molto concreto per dare una risposta all’emergenza bradisismo”. (Dire)