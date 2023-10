Campi Flegrei, sindacati Vigili del Fuoco richiamano attenzione su carenza organico

da Uil-PA Vigili del Fuoco Napoli riceviamo e pubblichiamo

Ad ogni buon fine e per l’eventuale seguito di competenza si trasmette la nota inviata ai vertici politici e tecnici del Dipartimento VVF ed al Prefetto di Napoli con richiesta di attenzione alla deficitaria situazione degli organici del Comando locale Vigili del fuoco soprattutto alla luce degli eventi che caratterizzano i Campi flegrei.

Al Sottosegretario con delega ai Vigili del fuoco

On. Emanuele PRISCO

Al Capo Dip.to Vigili del fuoco S.P. – D.C.

Prefetto Laura LEGA

Al Capo del Corpo nazionale Vigili del fuoco

Ing. Carlo DALL’OPPIO

E, p.c. Al Prefetto di Napoli

Dott. Claudio PALOMBA

“ Al Direttore VVF Campania

Ing. Emanuele FRANCULLI

“ Al Comandante VVF Napoli

Ing. Michele MAZZARO

Oggetto: Comando VVF Napoli, organici deficitari; Campi flegrei.

Al Governo che, sanando un vulnus ultra decennale, ha messo mano a provvedimenti legislativi ad hoc non è sfuggita la necessità di occuparsi dei fenomeni naturali coinvolgenti i Campi flegrei; di certo conoscono il problema i cittadini ed i Vigili del fuoco che devono rispondere alle ovvie richieste della cittadinanza in virtù di un assunto molto corretto, semplice e radicato tra chi ha esigenze di aiuto e soccorso: chiamare i “Pompieri”.

Non vogliamo credere che tra tutti gli attori in campo l’argomento sia sfuggito proprio al Dipartimento dei Vigili del fuoco. Siamo certi che i vertici del Corpo, politici e tecnici, abbiano informato il Governo circa la carenza di organico che attanaglia il Comando di Napoli; questione che non può dirsi attenuata dall’invio di colleghi che si avvalgono, per il trasferimento, di leggi speciali; di conseguenza sono temporanei; peraltro le prerogative di legge consentono di assentarsi dal servizio per legittime necessità; situazione sempre sminuita dal Dipartimento assieme alle peculiarità uniche insite nel contesto partenopeo che necessitano di interventi straordinari.

Sono anni che richiediamo, inascoltati, provvedimenti ad hoc per il Comando di Napoli.

Codeste OO.SS. attese le perenni emergenze che connotano la provincia, a Napoli è tale anche l’ordinario, ritengono doveroso reiterare le richieste di potenziamento e riclassificazione degli organici del Comando e delle sedi di Monteruscello, Giugliano ed Ischia.

Il D.L. varato il 05 ottobre u.s. non sembra contenere riferimenti relativi alle incombenze ricadenti sul Corpo nazionale; l’auspicio è che il Governo in primis e la politica in generale pongano la giusta attenzione alla situazione deficitaria dell’istituzione che per prima è chiamata a fronteggiare le esigenze di soccorso pubblico della Nazione e dei Suoi cittadini.

FP CGIL VVF FNS CISL UIL PA VVF

Raffaele COZZOLINO Antonio AGA Ciro NOTARO