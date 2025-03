Cardarelli, picco di accessi in Pronto soccorso: 1400 nell’ultima settimana

- pubblicità -

Sono circa 400 i pazienti arrivati al Pronto Soccorso del Cardarelli la scorsa settimana in condizioni estremamente gravi, tanto da essere classificati con codici rosso o arancione.

Questi casi più gravi rappresentano circa il 30% dei 1400 trattati nella settimana appena trascorsa dal reparto di prima emergenza dell’ospedale napoletano.

L’enorme afflusso di pazienti (in media 200 al giorno, circa 8 ogni ora) e la gravità dei casi hanno reso complessa l’attività dei sanitari che, in queste settimane, sono chiamati a lavorare anche in spazi ridotti a causa della presenza di un cantiere di ristrutturazione degli ambienti.

L’invito rivolto a tutti i cittadini è utilizzare in modo corretto il Pronto Soccorso del Cardarelli, rivolgendosi al proprio medico di famiglia e, in caso di estrema urgenza, chiamando il servizio 118.