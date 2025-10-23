Carte d’Identità cartacee non più valide dal 3 agosto 2026

Di
Redazione
-
- pubblicità -
In attuazione di quanto previsto dal Regolamento (UE) n. 1157/2019, si comunica che le Carte d’Identità cartacee già rilasciate o in corso di rilascio manterranno la loro validità esclusivamente fino al 3 agosto 2026, in quanto non più rispondenti ai requisiti di sicurezza dei documenti d’identità e di viaggio previsti dalle norme della Unione Europea.

Coloro che siano in possesso unicamente della carta d’identità cartacea, sono invitati a prenotare un appuntamento per richiedere la nuova carta di identità elettronica.

Prenota un appuntamento per richiedere la carta di Carta di identità elettronica

Scopri di più da Gazzetta di Napoli

Abbonati per ricevere gli ultimi articoli inviati alla tua e-mail.

MPS Engineering è un'azienda italiana di progettazione e realizzazione di soluzioni per l'industria nel campo dell'automazione e della robotica.

ARTICOLI CORRELATIALTRO DALL'AUTORE