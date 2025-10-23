Carte d’Identità cartacee non più valide dal 3 agosto 2026

- pubblicità -
In attuazione di quanto previsto dal Regolamento (UE) n. 1157/2019, si comunica che le Carte d’Identità cartacee già rilasciate o in corso di rilascio manterranno la loro validità esclusivamente fino al 3 agosto 2026, in quanto non più rispondenti ai requisiti di sicurezza dei documenti d’identità e di viaggio previsti dalle norme della Unione Europea.
Coloro che siano in possesso unicamente della carta d’identità cartacea, sono invitati a prenotare un appuntamento per richiedere la nuova carta di identità elettronica.
