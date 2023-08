Chiusa la Mostra Alessandro Magno e l’Oriente al Mann, più di 200.000 visitatori

Archeologico Nazionale di Napoli si è conclusa la mostra “Alessandro Magno e l’Oriente”, aperta lo scorso 29 maggio, che ha accompagnato l’avvio della fase esecutiva del restauro del grande mosaico della battaglia tra Alessandro e Dario, proveniente dalla Casa del Fauno di Pompei, uno dei capolavori iconici del MANN.

Promossa dal Ministero della Cultura, l’esposizione organizzata dal MANN in collaborazione con Electa, con la curatela scientifica di Filippo Coarelli ed Eugenio Lo Sardo, ha proposto con 170 opere il percorso di conquista di Alessandro. La mostra ha avuto il sostegno della Regione Campania, del Parco archeologico del Colosseo e Intesa Sanpaolo, e si è avvalsa della collaborazione del Museo delle Civiltà di Roma e del Ministero ellenico della Cultura e dello Sport. Catalogo Electa.

“Un grande successo per un museo che vuole essere luogo di confronto tra culture, identità e storie – sottolinea il direttore Paolo Giulierini -. Siamo felici non solo per il numero degli ingressi, ma per il gradimento espresso dai visitatori e il riscontro eccellente della critica, anche internazionale. Il nostro racconto di Alessandro continua. Ad ottobre si parte con due presentazioni del vasto programma di iniziative editoriali che accompagneranno gli approfondimenti su Alessandro. Altri appuntamenti arricchiranno il programma degli incontri settimanali di Archeologia, da novembre, anche in collaborazione con l’Università L’Orientale”.

Di prossima pubblicazione, editi da Electa, “Alessandro Magno”, a cura di Filippo Coarelli ed Eugenio Lo Sardo, e il fumetto “Nico alla scoperta di Alessandro Magno” di Blasco Pisapia.

Lunedì 9 ottobre 2023 sarà presentato al MANN il volume edito da Electa “Alessandro Magno” con testi di Filippo Coarelli ed Eugenio Lo Sardo, che ne sono anche i curatori, e una preziosa raccolta di saggi di Stefano De Caro, Anna Trofimova, Emanuele Greco, Calogero Ivan Tornese, Paola Piacentini, Luca Attenni, Fausto Zevi, Theodoros Mavrojannis, Elena Calandra, Michaelis Lefantzìs, Laura Giuliano, Lara Anniboletti, Paolo Giulierini, Laura Forte. I testi raccolti in questo volume – che si aggiunge al catalogo pubblicato in occasione della mostra – raccontano, da vari punti di vista, questo irripetibile momento della storia umana, a partire dalle fonti e dalla ricca iconografia che da sempre accompagna Alessandro Magno.

Giovedì 26 ottobre 2023 sarà presentato al MANN il volume destinato al pubblico dei più giovani e degli appassionati di fumetti “Nico alla scoperta di Alessandro Magno” (ed. Electa) firmato da Blasco Pisapia, da venticique anni uno dei più apprezzati disegnatori Disney e Panini comics. Si tratta del quarto fumetto di Pisapia per il MANN, nell’ambito del progetto universitario Obvia, referente Daniela Savy (Università degli Studi di Napoli Federico II).