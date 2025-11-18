Cloudflare down, bloccati siti in tutto il mondo

Il 18 novembre 2025 un grave guasto ha colpito Cloudflare, rendendo irraggiungibili milioni di siti web in tutto il mondo, tra cui piattaforme popolari come X (ex Twitter), PayPal, Uber Eats, Canva e ChatGPT.

Cosa è successo

  • Orario critico: il problema è stato riconosciuto alle 12:17 italiane, ma dalle 12:48 la situazione è peggiorata rapidamente.
  • Origine del guasto: non è stata comunicata una causa ufficiale, anche se era prevista una manutenzione programmata nel data center SCL (Santiago) proprio in quella fascia oraria.
  • Conferma ufficiale: la pagina Cloudflare Status ha segnalato problemi diffusi e il team ha dichiarato di “continuare a indagare sul problema”.

Impatti principali

  • Siti coinvolti: oltre ai social e alle piattaforme citate, anche servizi di pagamento e app di consegna hanno avuto funzionamenti intermittenti. I siti si caricavano, ma transazioni e ordini risultavano instabili. Non è ancora chiaro se il down di Cloudflare possa aver interessato anche il click day per il bonus elettrodomestici,  l’App IO è risultata bloccata e la sezione servizi inaccessibile per migliaia di utenti in tutta Italia. L’altissimo numero di accessi simultanei ha messo in difficoltà i server, incapaci di reggere il traffico.
  • Navigazione difficile: i sistemi di sicurezza di Cloudflare non funzionavano correttamente, rendendo complicato l’accesso a molte pagine.
  • DownDetector: persino il sito che monitora i malfunzionamenti ha registrato problemi, segno della gravità del guasto.

Cos’è Cloudflare

  • È un content delivery network (CDN) che gestisce richieste internet per milioni di siti.
  • Serve in media 78 milioni di richieste HTTP al secondo, fornendo servizi di sicurezza e DNS distribuiti.
  • Non è la prima volta che si verificano disservizi: già a giugno 2025 un’interruzione aveva colpito siti come Twitch, Etsy, Discord e Google. Problemi simili si erano verificati anche con AWS (Amazon Web Services).

Contesto più ampio

  • Questo episodio evidenzia la fragilità delle infrastrutture digitali globali, dove un singolo guasto può bloccare servizi essenziali in più settori.
  • Per gli utenti e le aziende, significa che ridondanza e diversificazione dei provider diventano cruciali per ridurre i rischi di interruzione.
  • Anche se Cloudflare ha promesso aggiornamenti, la mancanza di dettagli sulla causa lascia aperti interrogativi sulla resilienza dei data center e sulla gestione delle manutenzioni programmate.

