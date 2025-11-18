Cloudflare down, bloccati siti in tutto il mondo

- pubblicità -
Il 18 novembre 2025 un grave guasto ha colpito Cloudflare, rendendo irraggiungibili milioni di siti web in tutto il mondo, tra cui piattaforme popolari come X (ex Twitter), PayPal, Uber Eats, Canva e ChatGPT.
Cosa è successo
- Orario critico: il problema è stato riconosciuto alle 12:17 italiane, ma dalle 12:48 la situazione è peggiorata rapidamente.
- Origine del guasto: non è stata comunicata una causa ufficiale, anche se era prevista una manutenzione programmata nel data center SCL (Santiago) proprio in quella fascia oraria.
- Conferma ufficiale: la pagina Cloudflare Status ha segnalato problemi diffusi e il team ha dichiarato di “continuare a indagare sul problema”.
Impatti principali
- Siti coinvolti: oltre ai social e alle piattaforme citate, anche servizi di pagamento e app di consegna hanno avuto funzionamenti intermittenti. I siti si caricavano, ma transazioni e ordini risultavano instabili. Non è ancora chiaro se il down di Cloudflare possa aver interessato anche il click day per il bonus elettrodomestici, l’App IO è risultata bloccata e la sezione servizi inaccessibile per migliaia di utenti in tutta Italia. L’altissimo numero di accessi simultanei ha messo in difficoltà i server, incapaci di reggere il traffico.
- Navigazione difficile: i sistemi di sicurezza di Cloudflare non funzionavano correttamente, rendendo complicato l’accesso a molte pagine.
- DownDetector: persino il sito che monitora i malfunzionamenti ha registrato problemi, segno della gravità del guasto.
Cos’è Cloudflare
- È un content delivery network (CDN) che gestisce richieste internet per milioni di siti.
- Serve in media 78 milioni di richieste HTTP al secondo, fornendo servizi di sicurezza e DNS distribuiti.
- Non è la prima volta che si verificano disservizi: già a giugno 2025 un’interruzione aveva colpito siti come Twitch, Etsy, Discord e Google. Problemi simili si erano verificati anche con AWS (Amazon Web Services).
Contesto più ampio
- Questo episodio evidenzia la fragilità delle infrastrutture digitali globali, dove un singolo guasto può bloccare servizi essenziali in più settori.
- Per gli utenti e le aziende, significa che ridondanza e diversificazione dei provider diventano cruciali per ridurre i rischi di interruzione.
- Anche se Cloudflare ha promesso aggiornamenti, la mancanza di dettagli sulla causa lascia aperti interrogativi sulla resilienza dei data center e sulla gestione delle manutenzioni programmate.
