Concluso positivamente l’intervento al Papa

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L’intervento al polmone, al quale si è sottoposto Leone XIV, “si è concluso positivamente”.

Lo riferisce la sala stampa vaticana.

Papa Leone è ricoverato al Policlinico Gemelli di Roma, dove si è stato sottoposto a un intervento per la rimozione di un nodulo al polmone di cui ha parlato lui stesso domenica scorsa al termine dell’Angelus. Un nodulo “circoscritto” che è emerso dopo un controllo di routine, ha reso noto la Sala stampa del Vaticano. L’intervento viene eseguito dall’equipe coordinata dal professor Stefano Margaritora, primario del reparto di chirurgia toracica ed esperto in tecniche mini invasive. Margaritora è tra l’altro uno specialista in chirurgia mininvasiva (toracoscopia uniportale e robotica).

Il Papa è cosciente ed è stato portato nella sua stanza al Gemelli.

Il decorso post operatorio sarà di una settimana, come è stato spiegato. Ovviamente l’agenda del Pontefice ha subito delle variazioni con l’annullamento di tutte le udienze fino a martedì 20 ottobre, comunica la Prefettura della Casa Pontificia. Il Santo Padre occuperà una stanza al decimo piano nel reparto solventi ma, a quanto si apprende da fonti vaticane, non sarà la stessa di papa Francesco. La motivazione è dovuta al fatto che sono in corso dei lavori di ristrutturazione.

Durante il ricovero, Papa Prevost manterrà comunque la piena autorità alla guida della Chiesa cattolica. Il diritto canonico, infatti, non prevede la nomina di un sostituto in caso di intervento chirurgico o di temporanea indisponibilità del Pontefice. Nel periodo di riposo, gli organismi della Curia romana continueranno a occuparsi delle attività ordinarie, in attesa della ripresa degli impegni papali.