Consiglio Comunale saltato per mancanza numero legale

La seduta di ieri del Consiglio comunale, presieduta da Vincenza Amato, è stata sciolta al termine dell’appello iniziale, al quale erano presenti 19 consiglieri, numero insufficiente per iniziare i lavori.

“Ho deciso di abbandonare l’aula facendo in modo che non si aprisse il consiglio per mettere tutti davanti alle proprie responsabilità. In passato ho sempre garantito la mia presenza, consentendo l’apertura del consiglio anche in situazioni spesso difficili. Oggi, dopo aver verificato che le delibere in discussione non erano in scadenza e quindi la mia assenza non avrebbe arrecato danno a nessuno, ho lasciato l’aula per porre un problema politico: è assolutamente necessario che l’amministrazione coinvolga maggiormente i consiglieri comunali nei processi di realizzazione dei programmi dell’ente”.

Così il consigliere Massimo Cilenti.

Ecco il manifesto di questa Amministrazione. Il giorno prima conferenza stampa per dire quanto vadano bene le cose in città e il giorno dopo la maggioranza spaccata non viene in aula. Seduta consiliare non aperta, 26 tra delibere e odg da discutere e dunque rinviati. I primi a manifestare i mal di pancia sono stati i stessi consiglieri a sostegno di quest’amministrazione. Ci chiediamo allora se il Sindaco abbia compreso quanto dicevamo, come può questa città essere ben governata se la maggioranza è spaccata? Temiamo che la conferenza di ieri più che presentare “un ottima sufficienza” abbia dimostrato con oggi una “insufficienza piena”. Napoli merita ben altro.

Così i consiglieri di Forza Italia