Festa dei nonni, perchè si festeggia oggi 2 ottobre

Oggi, lunedì 2 ottobre 2023, è la Festa dei nonni che in Italia sono oltre 12 milioni (dati Istat). Fondamentali per il welfare familiare, gli anziani si occupano dei nipoti, viaggiano e in parte ancora lavorano. Contribuiscono con oltre 38,2 miliardi ai bilanci delle famiglie. Oltre a fare da baby sitter ai loro nipoti, sostengono economicamente le famiglie dei propri figli, soprattutto per comprare vestiti, giochi, libri, per pagare la scuola o le varie attività dei nipoti, ma anche per pagare il mutuo o l’affitto di casa o semplicemente per fare la spesa. Senza calcolare il valore economico dell’attività di accudimento dei nipoti.

La Festa dei nonni è stata istituita dal Parlamento italiano, con la Legge n. 159 del 31 luglio 2005, proprio per sottolineare la centralità del loro ruolo, in occasione della ricorrenza dei Santi Angeli Custodi. Non va confusa con la Giornata mondiale dei nonni e degli anziani, istituita da Papa Francesco nel 2021, che si celebra in tutta la Chiesa ogni anno la quarta domenica di luglio, in prossimità della festa dei genitori di Maria e nonni di Gesù, Gioacchino e Anna, che vengono celebrati il 26 luglio.

“In Italia i nonni svolgono una funzione sociale impareggiabile, che spesso arriva a colmare alcune lacune di un sistema di welfare che non è ancora all’altezza delle richieste e che non può arrivare dappertutto”. Noi “stiamo lavorando con questo Governo per ampliare il welfare” ed è un dovere “ringraziare e riconoscere pubblicamente l’insostituibile ruolo della nonna e del nonno”. Così il vicepremier e ministro delle Infrastrutture e Trasporti Matteo Salvini, in un messaggio inviato alla presentazione della campagna ‘Adotta un cucciolo, ritrova la salute’, lanciata in occasione della Festa dei nonni. “Una campagna – ha ricordato lo stesso Salvini – che si rivolgerà ai nonni di tutta Italia. Durerà un anno e ha l’obiettivo di sensibilizzare sull’adozione di un animale tutti quei nonni che si sentono un pochino più soli, finché possano beneficiare dell’affetto e della compagnia di una cane o di un gatto”.

Negli Usa, la Festa dei nonni si festeggia la prima domenica dopo il Labor Day fin dal 1978: il National Grandparents’ Day fu istituito durante la presidenza di Jimmy Carter su proposta di Marian McQuade, una casalinga della Virginia Occidentale, madre di 15 figli e nonna di 40 nipoti.

In Francia si è iniziato a celebrare i nonni nel 1987, ma separatamente: la nonna a marzo e il nonno a ottobre; nel Regno Unito, invece, si celebrano la prima domenica di ottobre dal 1990; in Germania si festeggia la seconda domenica di ottobre dal 2010… ovunque nel mondo e in qualsiasi giorno dell’anno, l’importante è festeggiarli. (AdnKronos)