Festa scudetto, oggi il pullman scoperto sul lungomare

– a partire da mezzanotte, e fino a cessate esigenze, è istituito il divieto di sosta con rimozione forzata su viale Anton Dohrn eccetto i veicoli impegnati per l’allestimento e il disallestimento dell’evento;– è sospesa la pista ciclabile da piazza della Repubblica a piazza Vittoria;– dalle ore 06:00, e fino a cessate esigenze, divieto di transito su via Francesco Caracciolo, nel tratto compreso tra viale Anton Dohrn e piazza Vittoria, nella corsia di marcia con direzione piazza Vittoria;



Lunedì 26 maggio:

dalle ore 6.00, fino e a cessate esigenze, è istituito il divieto di transito veicolare nella Galleria Laziale;



dalle ore 9.00, fino e a cessate esigenze, divieto di transito veicolare (eccetto i veicoli delle forze dell’ordine, di

soccorso, i veicoli diretti al Consolato USA e i veicoli impegnati nel vertice Nato) in:

a) via Posillipo, da piazza San Luigi a largo Sermoneta;

b) rampe Sant’Antonio;

c) largo Sermoneta;

d) via Mergellina;

e) via Francesco Caracciolo

f) via Partenope

g) via Nazario Sauro;

h) via Ammiraglio Ferdinando Acton;

i) galleria Vittoria;

j) via Giorgio Arcoleo;

k) piazza Vittoria;

l) via Giosuè Carducci

m) via Riviera di Chiaia;

n) via Piedigrotta

o) piazza Sannazaro;

p) viale Antonio Gramsci;

q) viale Anton Dohrn



dalle ore 07:00, fino a cessate esigenze, il divieto di sosta con rimozione forzata in:



a) via Francesco Caracciolo e relative traverse;

b) via Chiatamone, dall’intersezione con via Ugo Foscolo all’intersezione con via Giorgio Arcoleo;

c) via Domenico Morelli;

d) via Vannella Gaetani

e) via Nicolò Tommaseo;

f) vico Satriano;

g) vico Ischitella;

h) via Riviera di Chiaia;

i) piazza San Pasquale;

j) via Giosuè Carducci, dall’intersezione con piazza San Pasquale all’intersezione con via Vincenzo Cuoco;

k) via San Pasquale, dall’intersezione con via Vincenzo Cuoco all’intersezione con piazza San Pasquale;

l) via Mergellina

m) largo Sermoneta

n) piazza della Repubblica;

o) piazza Vittoria;

p) piazza Sannazaro;

q) viale Antonio Gramsci;

r) via Giorgio Arcoleo;

s) via Ugo Foscolo

t) via Giambattista Pergolesi

u) via Ferdinando Galiani;

v) via Tommaso Campanella

w) via Partenope;





dalle ore 07:00, fino a cessate esigenze, la sospensione delle aree riservate alla sosta dei veicoli adibiti al trasporto pubblico non di linea (taxi) in:a) piazza Vittoria;

b) piazza San Pasquale;

c) via Alessandro Dumas Padre;

d) tutte strade e piazze interessate dal percorso dell’evento.



Per la giornata di lunedì 26 maggio è disposta la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado, compresi gli asili nido, nel territorio della Municipalità 1 come richiesto in sede di Comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica.