Fiamme su treno Circumvesuviana, paura e disagi

Un treno della Circumvesuviana è andato in fiamme intorno alle 13 tra le stazioni di Torre Annunziata e Pompei, nei pressi della fermata Villa Regina.

Il convoglio coinvolto è il numero 1129, partito da Napoli e diretto a Sorrento.

L’incidente ha provocato momenti di panico tra i passeggeri, costretti a evacuare e camminare lungo i binari.

Sui social sono circolati numerosi video e testimonianze dell’accaduto.

Stando ai primi accertamenti, l’incendio sarebbe partito dalla parte superiore del treno, con l’ipotesi che a causarlo sia stato il motore dell’impianto di condizionamento.

La circolazione ferroviaria è stata temporaneamente sospesa nel tratto tra Pioppaino e Torre Annunziata. Istituiti bus sostitutivi.

Problemi si sono registrati anche lungo la tratta Torre del Greco-Boscotrecase, più o meno in contemporanea con l’incendio sul treno a Villa Regina, causando ulteriori disagi agli utenti.

Da poco però questo problema è stato risolto.

Sul caso verificatosi lungo la Napoli-Sorrento sono intervenuti anche i comitati dei viaggiatori: “I pendolari e i viaggiatori delle linee vesuviane non possono rischiare la vita per colpa di una gestione fallimentare”, scrivono in una nota Enzo Ciniglio del gruppo Facebook ‘No al taglio dei treni della Circumvesuviana’; Salvatore Ferraro del gruppo Facebook Circumvesuviana-Eav; Marcello Fabbrocini del comitato civico Cifariello Ottaviano; Salvatore Alaia del comitato civico E(a)vitiamolo Sperone. “La dirigenza Eav si elogia per i bilanci in attivo, ma dimentica di citare il fallimento della sua missione: garantire il servizio di trasporto pubblico ferroviario, soprattutto sulle linee vesuviane. Qui non ci sono miracoli da celebrare o applaudire. Nonostante le centinaia di milioni a disposizione, siamo al cospetto di un fallimento colossale. Ogni giorno accade qualcosa che mette a rischio la vita dei viaggiatori vesuviani. Turisti, pendolari e interi territori ostaggio di chi in dieci anni non ha saputo garantire un servizio efficiente. I pendolari vesuviani – concludono gli esponenti dei comitati – invitano l’attuale management a prendere atto del proprio fallimento e a correre ai ripari prima che sia troppo tardi. Non vogliamo assistere o essere protagonisti di qualche tragico episodio”.

“Ancora un treno della Circumvesuviana in fiamme. Quanto accaduto oggi tra le stazioni di Torre Annunziata e Pompei, dove il treno diretto a Sorrento è andato in avaria, è gravissimo. È ormai chiaro che non si tratta più di episodi isolati, ma di un malfunzionamento sistemico. Il degrado della Circumvesuviana è sotto gli occhi di tutti”.

Così il senatore Gianluca Cantalamessa, segretario provinciale della Lega a Napoli.

“Di fronte a episodi ripetuti e ormai paradossali, non possiamo più restare in silenzio. I cittadini hanno diritto a viaggiare in sicurezza, a non temere per la propria incolumità ogni volta che salgono su un treno. EAV e Regione Campania devono dare risposte chiare, immediate e concrete: servono interventi urgenti e una totale revisione della governance del servizio. Chi ha responsabilità se le assuma”, conclude.

“Non conosce fine la serie di disastri che caratterizza la Circumvesuviana, la peggiore linea ferroviaria d’Italia. Ancora un treno in fiamme: solo per un miracolo non si registrano vittime. È intollerabile che pendolari, lavoratori, studenti, turisti o chiunque abbia la disavventura di salire su uno di questi convogli, rischino quotidianamente di fare la fine dei topi! Siamo arrivati ormai oltre il capolinea di ogni decenza: cosa aspettano i vertici di Eav per dimettersi? Che si piangano altri morti? La tragedia della Funivia del Faito, evidentemente, non ha insegnato niente a chi considera la sicurezza dei passeggeri un optional, e resta solo concentrato a difendere uno stipendio a sei cifre”. Lo dichiara Severino Nappi, capogruppo della Lega in Consiglio regionale e vice coordinatore del partito in Campania.