Forte scossa di terremoto ai Campi Flegrei, magnitudo 4.4

Una scossa di terremoto è stata registrata alle 12:07:44 ai Campi Flegrei. Secondo l’INGV la magnitudo dell’evento sismico è stata di 4.4.

La scossa è stata avvertita distintamente in tutta la città di Napoli ed anche oltre, sui social raccontano di averla sentita anche a Salerno.

Al momento non si segnalano danni a persone o a cose, solo tanto spavento.

Sono state evacuate le sedi dell’Università Federico II ed alcune scuole a Fuorigrotta e nel Centro Storico.

Dalle 12.10 nel nodo di Napoli la circolazione ferroviaria è sospesa in via precauzionale per consentire la verifica dello stato della linea a seguito di una scossa di terremoto che ha interessato la zona, informano le Fs.

È in corso l’intervento dei tecnici di Rfi per i necessari controlli alla linea, seguiranno aggiornamenti.

Il prefetto di Napoli, Michele di Bari, a seguito della scossa di terremoto ha convocato immediatamente a Palazzo di Governo il Centro coordinamento soccorsi per fare il punto della situazione.

Dalla Prefettura c’è un costante monitoraggio di quanto avvenuto nelle aree dell’epicentro ed in quelle delle immediate vicinanze.

SEGUONO AGGIORNAMENTI