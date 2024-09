Frana a Gragnano: Evacuate 20 Persone, Strade Allagate

- pubblicità -

Durante la notte, a Gragnano una frana ha interessato diverse strade a causa delle intense piogge. Le autorità si sono subito attivate per gestire l’emergenza.

In particolare, i carabinieri della sezione radiomobile della compagnia di Castellammare di Stabia e i militari della stazione di Sant’Antonio Abate hanno prontamente raggiunto il luogo dell’incidente. Gli agenti sono intervenuti lungo la strada statale che conduce ad Agerola, un comune situato sulla penisola sorrentina.

Da quanto riportato, il monte Pendolo, situato nei pressi dell’area interessata, ha riversato acqua e detriti che hanno coperto diverse strade, tra cui Via Piana, Via Sanzano, Via Castellammare e la Strada Statale per Agerola. Fortunatamente, non si registrano al momento feriti né significativi danni materiali, ma le strade coinvolte sono state temporaneamente chiuse al traffico per garantire la sicurezza dei cittadini.

I vigili del fuoco, insieme al personale della protezione civile, sono attualmente impegnati nelle operazioni di ripristino della viabilità. Inoltre, stanno effettuando ulteriori controlli per valutare se vi siano altre potenziali situazioni di pericolo che potrebbero mettere a rischio la sicurezza pubblica. La situazione è quindi monitorata con attenzione per prevenire ulteriori disagi o incidenti.

Il sindaco di Gragnano, nel frattempo, ha preso misure preventive per tutelare i residenti. Ha emesso un’ordinanza di evacuazione che coinvolge circa 20 persone, appartenenti a 5 famiglie in totale. Queste famiglie abitano principalmente in Via Piana e Via Sanzano, due delle strade maggiormente colpite dalla frana. L’evacuazione è una misura di precauzione per garantire la sicurezza di questi cittadini, evitando così possibili pericoli derivanti dall’instabilità del terreno o ulteriori frane.