Funivia Faito, Procura apre fascicolo

- pubblicità -

4 morti e un ferito grave. È questo il bilancio della tragedia avvenuta ieri in provincia di Napoli, con la rottura della funivia caduta sulla sottostante linea della Circumvesuviana nel tratto tra Pioppaino e Castellammare di Stabia.

La cabina a monte, con 5 persone a bordo, compreso il macchinista, si sarebbe sganciata a pochi metri dall’arrivo in stazione e, precipitata, sarebbe rotolata giù verso valle per centinaia di metri. Sul posto i vigili del fuoco e il soccorso alpino anche con l’ausilio di due elicotteri, grosse difficoltà a causa del meteo. A Castellammare di Stabia sono state tratte in salvo le 16 persone a bordo della seconda cabina, in gran parte turisti stranieri.

Tra le vittime della cabina precipitata l’operatore di bordo della funivia, che era un iscritto alla Filt Cgil. Il ferito, un turista israeliano 30enne, è stato trasferito in eliambulanza all’Ospedale del Mare di Napoli in gravi condizioni. Ha riportato fratture multiple agli arti inferiori ed è attualmente intubato nel reparto di Rianimazione.

A bordo della funivia erano presenti 4 turisti e un accompagnatore Eav, ha spiegato Umberto De Gregorio, amministratore Eav. “La funivia ha aperto regolarmente 10 giorni fa – ha detto De Gregorio – con tutte le condizioni di sicurezza prevista. Oggi è una tragedia inimmaginabile e imprevedibile su cui sarà fatta chiarezza”. Con il forte vento va sospeso il servizio? “Il direttore di esercizio non ha ritenuto di chiudere, evidentemente non è stato ritenuto che le condizioni meteo fossero tali da sospendere il servizio“.

Omicidio colposo plurimo e disastro colposo sono i reati ipotizzati dalla Procura di Torre Annunziata per l’incidente alla funivia del Monte Faito. Il fascicolo al momento è aperto contro ignoti. Sul caso indaga la Polizia di Stato, con il commissariato di Castellammare di Stabia. Sul luogo della tragedia hanno effettuato i sopralluoghi il procuratore Nunzio Fragliasso, l’aggiunto Giovanni Cilenti e sostituto Giuliano Schioppi.

Il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, ha chiesto un report accurato sull’incidente. “Una tragedia terribile, che lascia sgomenti – ha scritto sui social – Ho chiesto approfondimenti su quanto accaduto sul Monte Faito, affinché si possano verificare tutti gli aspetti della vicenda e accertare eventuali responsabilità. Servono risposte rapide, chiare e inequivocabili. Ai familiari delle vittime, un pensiero e una preghiera”.

La presidente del Consiglio, “Giorgia Meloni, impegnata a Washington per l’incontro con il presidente americano Donald Trump, ha appreso del tragico incidente avvenuto oggi sulla funivia del Monte Faito e desidera esprimere, a nome del governo italiano e suo personale, la vicinanza e le più sentite condoglianze alle famiglie delle vittime e ai feriti”. Così una nota di Palazzo Chigi. La premier, si precisa, “è in contatto con il ministro per la Protezione civile Nello Musumeci e il capo del dipartimento Fabio Ciciliano”.