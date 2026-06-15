Galleria Flegrea, problema ancora consistente

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La galleria ferroviaria della Linea 2 tra Pozzuoli e Campi Flegrei resta chiusa a causa del persistente accumulo di anidride carbonica (CO₂) sul fondo della struttura, un fenomeno che si intensifica soprattutto nelle ore notturne e che è direttamente collegato al bradisismo.

È quanto emerso nella riunione del Centro coordinamento soccorsi, convocata dal prefetto di Napoli Michele di Bari a Palazzo di Governo. La situazione richiede un ulteriore periodo di osservazione, con nuovi approfondimenti tecnici sulla struttura della galleria e sulla tipologia dei convogli che la percorrono, per valutare tutte le possibili soluzioni di mitigazione e garantire la sicurezza dei passeggeri in caso di riattivazione della circolazione.

Avviato un tavolo tecnico-scientifico

Alla riunione hanno partecipato i sindaci di Pozzuoli (Luigi Manzoni), Bacoli (Josi Gerardo Della Ragione) e Monte di Procida (Salvatore Scotto di Santolo), insieme ai vertici dell’Ingv – Osservatorio Vesuviano, della Protezione civile regionale, della Mobilità regionale, di RFI, Trenitalia, Vigili del Fuoco e polizie locali. È stato avviato un tavolo tecnico-scientifico che si riunirà a breve.

Navette sostitutive Trenitalia, possibile potenziamento

Per ridurre i disagi, Trenitalia ha attivato un servizio emergenziale su gomma, che sarà progressivamente potenziato. Martedì è previsto un incontro a Pozzuoli per valutare ulteriori interventi sulla mobilità, oggi limitata ai soli scali di Pozzuoli e Campi Flegrei.

La protesta dei sindaci: “Serve un vertice nazionale”

I sindaci di Pozzuoli e Bacoli Manzoni e Della Ragione parlano di una situazione “grave” che mette in difficoltà decine di migliaia di pendolari dell’area flegrea. Chiedono la convocazione di un vertice nazionale con Protezione Civile e Ferrovie dello Stato e domandano chiarimenti su “cosa sia stato fatto in questi nove mesi” per mitigare il rischio.

“Non conosciamo ancora i tempi di riapertura e non esistono azioni programmate”, denunciano, chiedendo dati storici sui monitoraggi della galleria e ricordando che i Comuni flegrei hanno già adottato da oltre un anno ordinanze per controlli serrati sulla presenza di CO₂ negli ambienti chiusi.

Richieste: Cumana, Circumflegrea e controlli su tutte le gallerie

I sindaci sollecitano anche: l’apertura della nuova stazione Cumana di Pozzuoli, la riattivazione della Circumflegrea da Torregaveta a Licola fino a Montesanto, un controllo sistematico di tutte le gallerie del territorio.

“Serve lavorare rapidamente e in sinergia – concludono – per mitigare il rischio e dare chiarezza alla popolazione sull’evoluzione del bradisismo. La prevenzione è fondamentale, ma senza azioni risolutive rischia di trasformarsi in psicosi collettiva”.