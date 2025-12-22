Giocattolo Sospeso, consegnati i doni

- pubblicità -

Venerdì mattina, nell’androne di Palazzo San Giacomo, si è svolta la cerimonia di consegna dei doni raccolti nell’ambito dell’iniziativa solidale “Il Giocattolo Sospeso 2025”, promossa dal Comune di Napoli attraverso l’Assessorato alle Politiche Giovanili, al Lavoro e alle Politiche Sociali.

Il Sindaco di Napoli e l’Assessora Chiara Marciani hanno consegnato simbolicamente i giocattoli a bambine e bambini provenienti da diverse realtà del territorio, comprese famiglie in situazione di fragilità e alcuni campi ROM presenti in città.

L’evento ha rappresentato un momento di festa, inclusione e condivisione, rinnovando l’impegno dell’Amministrazione comunale a sostegno dell’infanzia e delle famiglie più vulnerabili.

Il Sindaco di Napoli Gaetano Manfredi ha dichiarato: “Il Giocattolo Sospeso è un’iniziativa che racconta il volto solidale della nostra città. Napoli è una comunità che sa essere vicina a chi ha più bisogno, soprattutto ai bambini, perché nessuno deve sentirsi escluso dalla gioia delle festività. Ringrazio tutti i cittadini che hanno partecipato con generosità“.

L’Assessora al Welfare Chiara Marciani ha aggiunto: “Questa giornata è il risultato di un grande lavoro di rete e di partecipazione. Con il Giocattolo Sospeso vogliamo portare un sorriso ai più piccoli e ribadire che la solidarietà è un valore che ci unisce. Continueremo a promuovere iniziative che sostengano l’infanzia e le famiglie in difficoltà“.

L’iniziativa si inserisce nel programma di azioni dedicate ai bambini e alle famiglie in occasione delle festività natalizie, confermando la volontà dell’Amministrazione di costruire una città più inclusiva e attenta ai bisogni di tutti.