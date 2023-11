Giornata Mondiale Infanzia e Adolescenza, lunedì 20 all’Albergo dei Poveri

In occasione della Giornata Mondiale dell’Infanzia e dell’Adolescenza che sarà celebrata il prossimo 20 Novembre, il Comune di Napoli, in collaborazione con l’Unicef Campania, ha organizzato una giornata di attività laboratoriali e di confronto con le studentesse e gli studenti delle Scuole Primarie e Secondarie di I Grado della Città di Napoli per promuovere la consapevolezza tra i più giovani di essere titolari di diritti che devono essere garantiti e rispettati da tutti, a partire dal diritto all’ascolto. Parteciperanno all’iniziativa gli studenti di 6 scuole napoletane: I.C. Minucci, I.C. Don Giustino Russolillo, 69° C.D. Stefano Barbato, I.C. Campo del Moricino, I.C. 13 Ignazio di Loyola, 21° C.D. Mameli Zuppetta.

Saranno inoltre presenti studentesse e studenti dell’Istituto Statale d’Istruzione Superiore “Archimede”. Alla presenza dell’Assessore all’Istruzione e alle Famiglie Maura Striano e ai Presidenti di Unicef Campania Emilia Narciso e di Unicef Napoli Tommaso Montini, l’iniziativa si svolgerà in un’unica giornata, dalle ore 9.30 alle ore 13.00, presso il Real Albergo dei Poveri, e si articolerà in tre fasi: – Ore 9.30: Accoglienza e presentazione della Convenzione sui Diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza; – Ore 10.30: Attività laboratoriali di gruppo sui Diritti sanciti dalla Convenzione con gli operatori Unicef; – Ore 12:30: Restituzione e condivisione dei risultati prodotti da ciascun gruppo. Il Maschio Angioino e la Fontana del Nettuno saranno illuminati di Blu, avendo il Comune di Napoli aderito all’iniziativa “Go Blue”, lanciata da UNICEF Italia e dall’Associazione Nazionale Comuni Italiani – ANCI che hanno invitato tutte le amministrazioni comunali ad illuminare di blu un monumento o un edificio della città per ricordare con un gesto simbolico che per ogni bambino, bambina e adolescente ogni diritto deve essere garantito e attuato.