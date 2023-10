Il cuore di Gesù trafitto nelle vittime di guerra, in migliaia a Pompei per la Supplica alla Madonna

Migliaia di fedeli dentro e fuori il Santuario della Beata Vergine del Rosario di Pompei per la tradizionale Supplica alla Vergine composta dal Beato Bartolo Longo nel 1883 e che viene recitata dai fedeli la prima domenica di ottobre e l’8 maggio.

La Santa Messa è stata concelebrata da monsignor Andrea Bellandi, arcivescovo di Salerno-Campagna-Acerno; monsignor Mario Milano, arcivescovo e vescovo emerito di Aversa; monsignor Gennaro Pascarella, Vescovo emerito di Pozzuoli e di Ischia; monsignor Luigi Travaglino, nunzio apostolico emerito nel Principato di Monaco. Alle migliaia di fedeli, presenti sul sagrato della Basilica, si sono unite centinaia di migliaia di persone che hanno seguito il rito in televisione, sui rispettivi siti e sui social network, grazie alle emittenti Tv2000 e Canale 21.

“Nelle vittime della guerra si rivive la croce di Gesù”. L’arcivescovo Giuseppe Baturi, arcivescovo di Cagliari e segretario generale della CEI, legge la supplica della Madonna di Pompei, una preghiera di pace composta dal Beato Bartolo Longo nel 1883, che ha una sua particolare importanza, e che assume ancora più rilievo nei tempi di oggi. E ripercorre l’importanza della supplica alla luce del Vangelo del giorno.

Dice l’arcivescovo che chiediamo a Maria di volgere il suo sguardo pietoso “su di noi, sulle nostre famiglie, sull’Italia, sull’Europa, sul mondo”, e così “il riconoscimento della nostra miseria e, al tempo stesso, l’indomito desiderio di salvezza, di felicità e verità, davanti al volto della Madre diventano richiesta umile e ardente di misericordia”.

Il segretario generale della CEI sottolinea che nella supplica “chiediamo di non essere dimenticati, che la nostra vita sia benedetta, che non siamo perduti ma attirati alla gioia di ciò che è tanto grande e bello da non morire in eterno”, e questo perché “alla madre possiamo chiedere tutto senza vergogna, perché certi di essere amati”.

L’arcivescovo afferma che “la contemplazione dei sentimenti di Cristo di obbedienza al Padre e compassione per l’uomo ci permette di riconoscere i tratti del volto autentico dell’uomo, della grandezza della sua vocazione”, e “lo sguardo a Gesù morto e risorto, che sempre ci viene incontro come amico e fratello, ci apre alla conoscenza della verità di noi, del mondo e dell’intera storia degli uomini”.

Baturi nota che tante volte, però, “gli occhi sono rivolti altrove e alle sofferenze subite da Cristo ne infliggiamo altre anche noi, quando agiamo con malvagità o indifferenza verso le sorelle e i fratelli”, e questo porta alle “violenze in ambiti familiare e affettivo, quante guerre e conflitti”, e le risposte sono proprio in Cristo nella croce, e nella necessità di lasciarsi “riempire da Cristo”, e dilatare dell’amore”.