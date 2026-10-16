Il Papa al Gemelli, il polmone operato risponde bene

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“Il Santo Padre questa mattina ha eseguito i controlli di routine che sono risultati nella norma. La radiografia del torace ha mostrato la buona ripresa del polmone operato. Ha svolto le attività quotidiane autonomamente. La seduta di fisioterapia ha comportato attività motorie complete. Complessivamente il decorso post-operatorio procede regolarmente”.

Lo fanno sapere i dottori Luigi Carbone e Stefano Margaritora nell’ultimo bollettino che aggiorna sulle condizioni di salute di Papa Leone XIV ricoverato al Gemelli di Roma dopo l’operazione di rimozione di un tumore maligno al polmone martedì scorso.

Il Papa ha ripreso a lavorare dal Gemelli

Prevost, inoltre, “ha ripreso l’attività lavorativa” dal Gemelli. Lo fa sapere il portavoce Vaticano, Matteo Bruni, in un aggiornamento sulle condizioni di salute del Pontefice. Stamani poi, come già ieri, Leone ha anche concelebrato messa. “Nel contesto della ripresa dell’attività lavorativa, questo pomeriggio il Santo Padre ha incontrato monsignor Paolo Rudelli, sostituto della Segreteria di Stato della S. Sede”, fanno sapere fonti vaticane.

Possibile Angelus dal Gemelli domenica

Intanto, all’esterno del nosocomio capitolino continua il via vai di fedeli. Un momento di preghiera per il Papa è stato anche fatto durante la messa celebrata oggi da don Nunzio Currao, cappellano del Policlinico Gemelli. Nel corso della consueta liturgia, i presenti hanno rivolto al Pontefice un augurio di serenità e fiducia, affidandolo alle cure e alla competenza dei medici dell’ospedale. Stando quindi all’ultimo bollettino, che trasmette ottimismo, non è da escludere – anche se bisogna evidenziare che non ci sono ancora certezze ne’ indicazioni precise in proposito e probabilmente se ne saprà di più domani – che domenica il Papa possa decidere di tenere l’Angelus. Al Gemelli, a quanto si è appreso, ci sarebbero stati sopralluoghi tecnici.

Parolin: se necessario rimodulazione

Possibilità che viene presa in considerazione anche dal cardinale Pietro Parolin, segretario di Stato vaticano: “Dipenderà un po’ dal decorso della convalescenza. Mi pare che hanno dato cinque giorni, no? Quindi adesso, se entro fine settimana, starà meglio penso che lo farà l’Angelus e lo farà di là, se poi rimane ancora… Però sono tutte illazioni che faccio”, ha osservato parlando ai margini di un evento all’ambasciata irachena a Roma. Poi ha aggiunto: “Sono appena due giorni che il Papa è stato ricoverato, non si possono fare previsioni di nessun tipo. Si tratta di vedere adesso quando tornerà, in che situazione tornerà, cosa diranno i medici. E, in base a tutti questi elementi poi il Papa anche rimodulerà il suo pontificato, se sarà necessario rimodularlo”.

Prosegue dunque secondo quanto previsto la ripresa del Pontefice dopo l’operazione di 90 minuti a cui è stato sottoposto nei giorni scorsi per un adenocarcinoma polmonare. Già è stato comunicato l’annullamento di tutte le udienze fino a martedì 20 ottobre, ma già si pensa al viaggio tanto atteso in Sudamerica, in programma a novembre. Massimo Di Maio, presidente dell’Aiom ((Associazione italiana di oncologia medica) all’AdnKronos, “il ritorno agli spostamenti sarà sicuramente possibile nel medio termine, ma la tempistica dipenderà dalla velocità del recupero dopo l’intervento e dalle valutazioni dei medici. Bisognerà capire come procederà la convalescenza e quanta prudenza vorranno adottare il Santo Padre e l’équipe che lo segue al Gemelli. Un viaggio aereo lungo, con possibili spostamenti in zone a migliaia di metri di altitudine, rappresenta una sfida. Ma la decisione ovviamente non spetta a me”.