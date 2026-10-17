sabato, Ottobre 17, 2026
Facebook Linkedin RSS X Youtube
Pubblicità
Home Notizie in evidenza Il Papa oggi dimesso dal Gemelli, domani Angelus da San Pietro

Il Papa oggi dimesso dal Gemelli, domani Angelus da San Pietro

Di
Redazione
-
- pubblicità -

Papa Leone XIV, ricoverato da martedì scorso al Policlinico Gemelli di Roma per la rimozione di un tumore al polmone, sarà dimesso nel primo pomeriggio di oggi.

I medici Luigi Carbone e e Stefano Margaritora nell’ultimo bollettino medico spiegano che “in considerazione degli esami del sangue, del controllo radiologico del torace eseguiti questa mattina e valutato il quadro clinico il Santo Padre è stato giudicato idoneo alla dimissione”. lntanto, alle 12, il Pontefice presiederà la messa al decimo piano del Policlinico.

A quanto si apprende, i medici non hanno parlato di necessità di presidi medici per il Papa una volta rientrato nel Palazzo apostolico vaticano. Il Papa, domani, reciterà la preghiera dell’Angelus dalla finestra dell’appartamento pontificio, comunica quindi il Vaticano.

Scopri di più da Gazzetta di Napoli

Abbonati per ricevere gli ultimi articoli inviati alla tua e-mail.

CartolibreriaShop.it acquista online tutti i prodotti per la scuola e per l'ufficio. Zaini, astucci, colori, penne, quaderni, raccoglitori, evidenziatori, Stabilo, Legami Milano, Eastpack, Invicta, Pool Over, Panini, Seven

ARTICOLI CORRELATIALTRO DALL'AUTORE

Kynetic |innovazione|comunicazione|tecnologie|www.kynetic.it