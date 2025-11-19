Illuminiamo Napoli 2025, accese luminarie di Natale

- pubblicità -

Oltre 150 chilometri di luci, addobbi tridimensionali e grandi alberi, illumineranno le festività natalizie grazie all’iniziativa “Illuminiamo Napoli 2025”, realizzata attraverso un protocollo d’intesa siglato tra il Comune di Napoli e la Camera di Commercio.

Sabato pomeriggio il via, con l’accensione simbolica del grande albero di Natale in Piazza Municipio.

Le luminarie accompagneranno un ricco programma di attività e appuntamenti per cittadini e turisti in tutti i quartieri della città. L’importo complessivo stanziato per l’iniziativa è di 4,8 milioni di euro, di cui 3 milioni a carico dell’Ente camerale.

Le luci resteranno accese fino al 7 gennaio. Sarà realizzato anche un grande villaggio gratuito di Babbo Natale in piazza del Plebiscito, dall’8 al 21 dicembre.

“Le luminarie sono un simbolo di festa che migliora i nostri quartieri e crea opportunità commerciali -commentano da Palazzo San Giacomo- “Illuminiamo Napoli 2025” è un progetto strategico per la promozione dell’identità culturale della città che crea un’atmosfera natalizia coinvolgente per napoletani e turisti. Ringraziamo la Camera di Commercio per la collaborazione e la sinergia istituzionale“.