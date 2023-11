Inaugurazione della Fabbrica Italiana Dell’Innovazione: l’incubatore Green&Blue, martedì 14

Economia del mare, sostenibilità ambientale, industrie culturali e creative, innovazione scientifica e tecnologica: nell’ex Archivio Storico dell’ENEL, in via Ponte dei Granili a Napoli, nasce la Fabbrica Italiana dell’innovazione. Un incubatore/acceleratore con un focus sulle principali sfide dell’innovazione scientifica e tecnologica nei settori della Blue&Green Economy e dell’Industrie culturali e creative.

L’inaugurazione si svolgerà Martedì 14 Novembre 2023, alle ore 16.30, a Napoli, nel cantiere del nascente Polo Tecnologico di Via Ponte dei Granili n. 24, nel quartiere di San Giovanni a Teduccio, e verrà aperta dagli interventi di Fabrizio Monticelli, presidente di Fabbrica Italiana dell’innovazione, di Vincenzo Lipardi, presidente di Spici e direttore di Fabbrica Italiana dell’innovazione, di Angelo Giuliana, direttore Generale di Meditech – Competence Centre.

Interverranno il Sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, l’Assessore alla Ricerca, Innovazione e Startup della Regione Campania, Valeria Fascione, e concluderà il Ministro delle Imprese e del Made in Italy, Aldolfo Urso.

In apertura è prevista la proiezione del video “Fabbrica Italiana dell’innovazione: Un’avventura italiana” con la partecipazione del giornalista RAI Ettore De Lorenzo.

Fabbrica Italiana dell’innovazione intende promuovere lo sviluppo di una nuova generazione di imprese tecnologiche ed internazionalizzate, in grado di contribuire a rilanciare il brand Napoli e a far crescere, nello specifico, la Napoli dell’innovazione, guardando al Mediterraneo e più in generale al contesto internazionale.

L’iniziativa nasce dall’investimento privato di un pool di imprese operanti nel campo dell’innovazione, partner d’eccezione nella creazione e formazione di imprese nuove e innovative: Meditech-Competence Centre, Olidata, Tecno, ForMare Polo Nazionale per lo Shipping, SPICI Società per l’Innovazione, la Cooperazione e l’Internazionalizzazione, CNS Tech, European Brokers, Iniziativa Cube, Agilae, Monticelli La Scala Consulting.

L’Hub svolgerà in proprio le funzioni di incubatore certificato, di acceleratore e centro di formazione avanzata; inoltre, attraverso i suoi partner, fornirà servizi di ricerca e sviluppo, trasferimento tecnologico, formazione specialistica, digital transformation e internazionalizzazione. In particolare, Fabbrica Italiana dell’innovazione si coordinerà verso tre specifiche direzioni: Incubazione, Accelerazione e Formazione.

La location: dall’archeologia industriale all’avanguardia tecnologica

La Fabbrica Italiana dell’Innovazione ha sede nell’ex Archivio Storico dell’ENEL, in via Ponte dei Granili, in uno spazio di circa 2.500 mq acquistato e ristrutturato grazie all’investimento di un pool di soci di Fabbrica (CNS Tech, SPICI, AGILAE e EB Med), e all’intervento della Banca di Credito Cooperativo di Napoli.

L’hub tecnologico si trova a pochi minuti dal prestigioso Polo tecnologico dell’Università degli Studi di Napoli Federico II. La scelta del luogo racconta la volontà di partecipare alla rigenerazione di un’area, quella di San Giovanni a Teduccio, protagonista oggi di un profondo cambiamento urbanistico, economico e sociale.

L’evento è in collaborazione con BCC – Banca di Credito Cooperativo di Napoli

La registrazione all’evento è obbligatoria. Per partecipare è possibile scaricare il proprio biglietto gratuito su Eventbrite al seguente link: Biglietto inaugurazione Fabbrica Italiana dell’Innovazione.

“Fabbrica Italiana dell’innovazione è il Progetto di un gruppo di imprenditori e professionisti napoletani che, attraverso la messa a fattor comune delle diverse e complementari competenze specialistiche di ognuno, intendono rappresentare un Valore moltiplicatore per lo sviluppo del nostro territorio supportando il rafforzamento delle nostre aziende e la crescita dei nostri giovani in un ecosistema interconnesso strettamente con le più importanti realtà dell’innovazione. Fabbrica è un progetto visionario che darà spazio alle imprese ma soprattutto ai giovani con la possibilità di farli rimanere sul territorio ma anche di farli ritornare offrendogli un lavoro qualificato e condizioni economiche adeguate alle loro competenze”. Fabrizio Monticelli, presidente di Fabbrica Italiana dell’innovazione

“Ci siamo fatti promotori della progettazione e realizzazione di un nuovo Incubatore d’impresa internazionale, l’abbiamo fatto investendo soldi privati e coinvolgendo alcuni dei principali attori industriali e della ricerca, operanti nelle aree di specializzazione che abbiamo scelto: Economia blu, sostenibilità, industrie culturali e creative.

Abbiamo voluto localizzare il nuovo Incubatore negli spazi dell’Ex Archivio Storico dell’Enel, a San Giovanni a Teduccio, perché riteniamo importante che si crei un filo rosso tra le attività di formazione e attrazione di talenti digitali dal mondo, realizzate egregiamente dal Polo Universitario della Federico II di San Giovanni a Teduccio di Napoli, e il sistema delle imprese, quelle esistenti e quelle che possono crearsi grazie all’incubatore d’impresa.

L’abbiamo chiamato Fabbrica Italiana dell’Innovazione perché, lungi da spinte nazionaliste, riteniamo che l’innovazione debba parlare anche italiano. Abbiamo voluto dargli una dimensione internazionale, poiché nel mondo globale, nonostante venti di guerra e disarmonie, vincono i Paesi e le città che sanno essere competitivi, sanno internazionalizzare, sanno competere sui mercati mondiali.

Siamo inoltre convinti che Fabbrica Italiana possa dare un contributo importante allo forzo messo in atto dall’Amministrazione comunale per la rigenerazione edilizia ed industriale di Napoli, partendo appunto dall’area orientale della città.

La rivoluzione digitale, grazie all’intelligenza artificiale, ai big data, alla blockchain, alla cybersecurity apre spazi di mercato e potenzialità di sviluppo enormi per far crescere Napoli e l’Italia e a questo vogliamo contribuire”.

Vincenzo Lipardi, Presidente di Spici srl – società per l’innovazione, la Cooperazione e l’Internazionalizzazione, Direttore Generale di Fabbrica Italiana dell’Innovazione

“Il tessuto imprenditoriale del Mezzogiorno si caratterizza per un’ampia presenza di aziende del settore servizi, attive in particolare in ambito ICT. Sono il motore della twin transition, la transizione green e digital in corso, e delle nuove modalità di ideazione e fruizione dei contenuti culturali. Fabbrica Italiana dell’Innovazione si propone di essere un punto di riferimento per le nuove realtà pronte a contribuire a queste trasformazioni. L’obiettivo del nostro Centro di competenza è proprio quello di supportare queste imprese capaci di abbracciare le opportunità offerte dall’Industria 4.0: non potevamo che essere parte attiva di questa nuova sfida, destinata a tradursi in nuova imprenditorialità e occupazione”.

Angelo Giuliana, direttore generale Meditech

“Innovazione e Finanza sono le due leve strategiche che utilizziamo per alimentare le dinamiche di sviluppo dei nostri clienti e per generare valore aggiunto nei nostri servizi che rispondono tutti a questi due domini di competenza. Anche se ormai siamo un advisor di dimensione nazionale, scommettiamo da sempre sul potenziale di sviluppo di Napoli e del suo territorio, in cui abbiamo voluto mantenere fieramente e tenacemente il nostro headquarter. Avendo supportato negli ultimi 15 anni € 2 miliardi di investimenti produttivi di cui € 500 milioni di R&D anche con molti programmi transnazionali ed europei, il tema dell’innovazione è nel nostro DNA e l’adesione ad iniziative ambiziose come quella portata da Fabbrica Italiana dell’Innovazione rientra nell’ambito di una nostra linea strategica di sviluppo per supportare in modo capillare processi di crescita basati sul ricorso al potenziale di tecnologia e innovazione”. Ivo Allegro, Partner Iniziativa Cube S.r.l.

“Fit for 2055, Blue Economy, transizione digitale, sono temi all’ordine del giorno di tutte le aziende e delle Istituzioni italiane. Siamo orgogliosi di far parte di questo incubatore internazionale che coniuga innovazione e sostenibilità con una visione olistica. Il gruppo European Brokers, consulente nella gestione del rischio, porterà nel progetto tutti gli strumenti assicurativi e finanziari per aiutare le imprese a crescere e competere”. Carlo De Simone, Chief Executive Officer European Brokers S.r.l.

“Olidata è felice di poter essere partecipe a questa iniziativa, nata grazie all’investimento privato di un pool di imprese operanti nel campo dell’innovazione. Il nostro contributo nel progetto mira alla riqualificazione del mezzogiorno sposando perfettamente i principi di Fabbrica Italiana, ovvero stabilire equilibrio tra economia, ambiente e società, con un’attenzione sempre crescente alla sostenibilità e al territorio. Ci impegniamo ogni giorno a valorizzare il Made in Italy, sostenendo le iniziative volte verso il progresso per le attività industriali e sociali del nostro Paese, come quella realizzata da Fabbrica Italiana. L’operato portato avanti dalla Società rappresenta un punto di grande interesse per il Gruppo Olidata, attivo nei settori di cybersecurity, intelligenza artificiale, Data Management e Big data.” Cristiano Rufini Amministratore Delegato di Olidata Spa.

“Da diversi anni il Gruppo Tecno investe con orgoglio sull’innovazione. La green e blu economy ed il filone dell’industria culturale e creativa sono aree di interesse del Gruppo Tecno anche in coerenza con la nascita ed affermazione del Polo della sostenibilità, lanciato nel 2021. In questa azione, Tecno ha avviato un network virtuoso, di aziende, Università e istituti di credito che accompagnano le PMI nella sfida della transizione sostenibile con servizi ad alto valore aggiunto. Negli ultimi anni, l’azienda ha dato nuovo vigore a questi concetti, garantendo un’attenzione completa alla sostenibilità e alla definizione di strategie ESG, offrendo ai clienti un modello di crescita consolidatosi con il Polo, che tenesse conto degli obiettivi dell’Agenda 2030 e della sfida al cambiamento che tutti siamo chiamati ad affrontare. Tecno mostra da sempre particolare attenzione anche al sociale: crede ed investe nella formazione costante per i giovani talenti, con attività quali il finanziamento di borse di studio e una formazione interna costante dei talenti. In coerenza con queste linee strategiche si inquadra anche l’investimento di minoranza nel progetto di Fabbrica”. Giovanni Lombardi, Founder e Presidente del Gruppo Industriale Tecno.

Fabbrica Italiana dell’Innovazione: le aziende partner

➔ AGILAE SRL

Agilae opera nel campo della consulenza imprenditoriale, strategico-direzionale e di pianificazione aziendale ed offre servizi di assistenza strategica, direzionale, organizzativa, tecnologica e di processo, attraverso l’impiego di soluzioni innovative che fanno uso delle cosiddette tecnologie abilitanti del paradigma Industria 4.0.

Agilae si occupa di progettazione e reingegnerizzazione dei processi ai fini del raggiungimento degli obiettivi aziendali ed all’incremento del livello di efficienza ed efficacia. La società è specializzata, inoltre, nell’analisi, gestione e monitoraggio dei rischi, implementazione di sistemi di risk management, organizzazione e sistemi per la protezione della riservatezza dei dati personali (privacy) e nella consulenza in materia di sistemi per la sicurezza delle informazioni e delle infrastrutture ICT (cyber security), nonché nella progettazione dei processi connessi alle problematiche di business continuity e disaster recovery.

➔ CNS TECH SPA

CNS TECH opera in qualità di system integrator nel settore sicurezza, sia fisica che logica, nel comparto bancario, trasporti pubblici e servizi al cittadino, stabilimenti industriali, posizionandosi come leader di mercato. Fornisce servizi di progettazione, installazione e manutenzione di impianti e sistemi di sicurezza abbinati a servizi di videocontrollo, attraverso una propria centrale operativa.

CNS TECH SPA è impegnata nel consolidamento e sviluppo di una vera e propria filiera in grado di offrire le più avanzate soluzioni per la sicurezza integrata e lo sviluppo di progetti complessi, puntando sempre ai massimi livelli di performance e sostenibilità secondo i più avanzati standard di riferimento per rafforzare la competitività, conciliando prosperità economica, protezione dell’ambiente e sviluppo sociale.

➔ EUROPEAN BROKERS ASSICURAZIONI S.R.L

European Brokers, primaria Società di Brokeraggio assicurativo, partecipa al progetto tramite EB Mediterranea, la struttura napoletana del Gruppo. La Società rappresenta un punto di riferimento nella mediazione assicurativa, unico ed esclusivo nel suo genere. Fornisce ai propri clienti un servizio di alta qualità e una consulenza specializzata su tutti i rami assicurativi. L’alto livello di professionalità proviene da un expertise consolidata, dalla conoscenza delle dinamiche evolutive dell’insurance market, dall’acquisizione e l’utilizzo di nuovi modelli di business e di produzione, dalla continua attenzione verso un customer care orientato all’innovazione e alla personalizzazione del prodotto assicurativo. EB Mediterranea si avvale di tecniche avanzate di gestione del rischio, ed è in grado di operare, tramite una rete di partner, su tutto il territorio nazionale e all’estero. Utilizza strumenti digital per raggiungere anche il bacino di utenza ormai avvezzo all’utilizzo delle nuove tecnologie.

La visione globale dei mercati assicurativi ha consentito di costruire solidi rapporti e partnership strategiche per il collocamento dei rischi sui mercati mondiali, tra cui il prestigioso Lloyd’s Market. EB ha attivato la sua divisione International entrando nel network GBN Ltd. // Global Brokers Network, in qualità di broker Rappresentante e Delegato per l’Italia, nonché membro permanente del Board: un network presente in oltre 100 Paesi con oltre 8 miliardi (USD) di premi intermediati. EBI è un punto fermo per le aziende che cercano soluzioni nel contesto mondiale.

➔ FORMARE POLO NAZIONALE DELLO SHIPPING SRL

Formare srl è il Polo Nazionale per la formazione di figure professionali legate al cluster marittimo ed ha come mission il training e le facilities fondamentali per permettere l’ingresso nel mondo del lavoro, attraverso corsi di formazione orientati al mondo dello shipping, caratterizzati da contenuti e da metodi didattici efficaci e coinvolgenti, promuovendo l’orientamento culturale e professionale, svolgendo ricerche, pubblicazioni, convegni, dando vita a partnership e network nazionali e internazionali, per la conoscenza e la comunicazione dell’economia del cluster marittimo nazionale e europeo. ForMare gestisce un programma di formazione imprenditoriale e accelerazione di impresa per stimolare la nascita di startup innovative e di nuove forme di imprenditorialità nei settori della RIS3 Campania, che sarà al servizio del lancio dell’Incubatore Fabbrica Italiana dell’innovazione.

➔ INIZIATIVA CUBE SRL

Iniziativa Cube S.r.l. è un financial business advisor che conta circa 40 professionisti su 5 uffici, in Italia – Roma Milano, Torino e Napoli dove c’è l’headquarter e la maggior parte dei professionisti – e a all’estero – a Bruxelles – con un posizionamento da boutique e una comprovata e pluriennale esperienza nelle scale up delle imprese, in primis quelle del middle market. Dagli anni ‘70 Iniziativa supporta i processi di crescita delle imprese integrando in modo sinergico ed esclusivo servizi di corporate finance con strumenti evoluti di finanza agevolata, in modo da affiancare lo sviluppo sia per linee interne (potenziamento della capacità produttiva, implementazione di investimenti, sviluppo delle innovazioni, internazionalizzazione) che per linee esterne (mediante M&A) delle imprese. Abbiamo affinato nel tempo la capacità di agire come un advisor di nicchia supportando i processi di pianificazione e attuazione della strategia, di riassetto finanziario e societario, di ottimizzazione e controllo della performance in primis finanziarie e di processo e, oggi, in campo ESG. Siamo, difatti, pionieri in Italia sulla transizione 5.0 dove abbiamo messo a punto standard e processi grazie a collaborazioni internazionali e a programmi della Commissione Europea. Per le imprese che sviluppano un offering verso la PA, offriamo servizi specialistici per utilizzare il Partenariato Pubblico Privato come leva strategica di approccio alla PA in grado di assicurare contratti di lunga durata e di modificare la logica di interazione con i clienti pubblici.

➔ MEDITECH

MedITech 4.0 – Mediterranean Competence Centre 4 Innovation è il Centro di Competenza poliregionale, attivo in Puglia e Campania, nato come facilitatore dell’adozione delle tecnologie abilitanti di Industria 4.0 da parte delle PMI e della Pubblica Amministrazione. Selezionato nel 2018 dal MISE tra gli otto centri di rilevanza nazionale, è un partenariato pubblico-privato, che svolge attività di orientamento e formazione alle imprese, nonché di supporto nell’attuazione di progetti di innovazione, ricerca industriale e sviluppo sperimentale finalizzati alla realizzazione, da parte delle imprese fruitrici, in particolare delle Pmi, di nuovi prodotti, processi o servizi (o al loro miglioramento) tramite tecnologie avanzate in ambito Industria 4.0. Meditech conta sulla collaborazione di 5 Università della Campania, 3 Università della Puglia e 21 player industriali d’avanguardia.

➔ SPICI SRL

SPICI srl – Società per l’Innovazione, la Cooperazione e l’Internazionalizzazione, è un hub di Open Innovation nato nel Polo Tecnologico di San Giovanni a Teduccio dell’Università di Napoli Federico II, che lavora con imprese, università e startup per accelerare il processo di creazione di nuove soluzioni digitali e supportare lo sviluppo dell’ecosistema innovazione nazionale e internazionale.

SPICI propone soluzioni, programmi e servizi avanzati di trasformazione digitale, accelerazione innovazione e offre servizi svolge inoltre un’attività di internazionalizzazione delle imprese. Tali attività sono perseguite attraverso le sue aree strategiche: Fabritech, che si occupa di sviluppo di applicativi, prodotti e sistemi digitali personalizzati e servizi di consulenza specialistica sui temi della digital transformation; Internazionalizzazione e Progetti Europei; Accelerazione e Innovazione; Urban Regeneration e Social Innovation.

SPICI gestisce un programma di formazione imprenditoriale e accelerazione di impresa per stimolare la nascita e l’internazionalizzazione di startup innovative in regione Campania. Tale programma, sarà al servizio del lancio dell’Incubatore Fabbrica Italiana dell’innovazione.

➔ MONTICELLI LA SCALA CONSULTING SRL

È una società di nuova costituzione nata dalla partnership tra La Scala Società tra Avvocati, di Milano, e lo Studio Legale Monticelli Portaro, di Napoli, che ha l’obiettivo di valorizzare le rispettive competenze nel settore del legal e del consulting. La nuova realtà nasce con l’obiettivo di supportare le imprese in tutte le dinamiche di crisi ed i progetti di sviluppo delle strategie di business e mettere il tessuto imprenditoriale del Mezzogiorno nelle condizioni di cogliere le opportunità e minimizzare al tempo stesso i rischi d’impresa. La partnership, che ha la città di Napoli come punto di riferimento, risponde proprio a questa necessità di unire le forze, coniugando la funzione forense con le specifiche competenze economiche e di gestione strategica del business. I due studi legali condividono, inoltre, un sistema di valori comune, come l’innovazione e la formazione. Punto centrale del programma della partnership è, infatti, anche la creazione di un Hub di formazione professionale, che nasce per agevolare l’esigenza di crescita delle nuove generazioni nel contesto della profonda trasformazione delle professioni giuridiche, e quindi delle relative competenze.

➔ OLIDATA

Olidata Spa, azienda storica del settore ICT, oggi è la holding di un Gruppo di aziende. La sfida principale del Gruppo Olidata è quella di creare un polo nazionale che si incentri su nuove tecnologie e nuove soluzioni Made in Italy, per rendere il Gruppo un vero e proprio punto di riferimento nazionale, a servizio delle PA e delle Corporate Enterprise.

Opera come società di consulenza tecnologica e di integrazione di sistemi, offrendo al mercato soluzioni complete e all’avanguardia, in grado di rispondere in maniera efficace e propositiva alle richieste di un settore sfidante e dinamico come quello dell’IT, in ambito Big Data&Analytics, Cyber Security, Artificial Intelligence, Internet of Things, Software Development e ICT Infrastructure.

➔ TECNO SRL

Tecno è una ESG Company, una realtà internazionale specializzata nella definizione di strategie e percorsi di sostenibilità di impresa. Opera a supporto delle PMI con soluzioni innovative basate sulla logica Sustaintech, accompagnandole nel delicato percorso verso la transizione digitale e sostenibile. Fondata nel 1999 da Giovanni Lombardi, oggi l’Azienda guida oltre 3500 clienti in tutta Europa e conta più di 140 collaboratori che con dedizione e professionalità caratterizzano, valorizzano e distinguono nel mercato la proposta Tecno.

Nel 2021 l’Azienda ha ideato il primo Polo della Sostenibilità. Dal 2017 Tecno è nel network di ELITE, premiata come Best Managed Company da Deloitte per 6 anni di seguito (2018-2023), selezionata come azienda One to Watch 2019 da European Business Awards; riconoscimenti che si sono consolidati nel 2021 con l’adesione al Global Compact dell’ONU.

Tecno è stata attiva in due Task Force del B20, il business forum del G2O: Finance & Infrastructure ed Energy & Resource Efficiency.