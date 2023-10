Incidente stradale, morti due giovani a Fuorigrotta

Incidente mortale stanotte a Fuorigrotta

Nella notte tra venerdì e sabato alle 00.30 circa un’autovettura Audi con targa estera condotta da un 38enne percorreva Via Terracina con direzione Agnano quando giunti a circa 300 mt. dall’ospedale San Paolo invadeva la corsia del senso opposto e si scontrava violentemente con uno scooter Yamaha con a bordo 2 ragazzi che provenivano in direzione opposta.

I due giovani, di 23 anni lui e 20 anni lei, pur indossando il casco non hanno avuto scampo e sono deceduti sul colpo. Sono in corso indagini per accertare la dinamica dell’incidente.

I veicoli sono stati sequestrati e le salme messe a disposizione dell’ AG. È stato sequestrato il cellulare del conducente dell’auto che è stato sottoposto agli accertamenti tossicologici i cui esiti saranno pronti nei prossimi giorni. Anche la patente è stata ritirata.