Incidente su NA-SA, un poliziotto morto

Un poliziotto è morto in un grave incidente accaduto nella notte a Torre del Greco. Ferito gravemente il collega 35enne. La vittima si chiamava Aniello Scarpati e aveva 47 anni. Sposato, padre di tre figli era assistente capo coordinatore in servizio presso il commissariato di polizia di Torre del Greco.

Secondo una prima ricostruzione, insieme al collega alla guida erano in via Europa durante normali controlli notturni, quando un suv proveniente dal senso opposto di marcia avrebbe improvvisamente travolto frontalmente la volante.

L’impatto è stato tremendo. Il capo pattuglia Scarpati è stato sbalzato ad oltre dieci metri di distanza ed è morto sul corpo. Soccorso, il collega alla guida, un agente 35enne, che ha riportato lesioni agli organi interni, è stato ricoverato presso l’ospedale del mare di Napoli ed è già stato sottoposto ad intervento chirurgico. Al momento versa in condizioni critiche ed è in pericolo di vita.

La Procura di Torre Annunziata ha aperto un’inchiesta. Già identificati i quattro occupanti del suv, tra cui alcuni minorenni, il guidatore resta tuttora irreperibile. Si sono dati alla fuga e non hanno prestato soccorso.

“Ho appreso la notizia dell’incidente stradale, avvenuto a Torre del Greco nelle prime ore di oggi, che ha coinvolto una vettura della Polizia di Stato in attività di servizio, in cui ha perso la vita l’Assistente Capo Coordinatore Aniello Scarpati. Profondamente rattristato, esprimo sentimenti di solidarietà e vicinanza a Lei e a tutto il Corpo, pregandola di far pervenire ai familiari le espressioni della mia commossa partecipazione al loro cordoglio. All’agente rimasto ferito rivolgo il più sentito augurio di pronta guarigione”, ha scritto il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in un messaggio inviato al Capo della Polizia, Prefetto Vittorio Pisani.

“Un’altra alba di dolore immenso per questa Italia che continua a perdere i suoi Servitori in divisa, uno dopo l’altro, con frequenza agghiacciante. Oggi piangiamo amare lacrime per Aniello Scarpato, il poliziotto che ha perso la vita in servizio nell’incidente a Torre del Greco, e preghiamo senza sosta perché Ciro Cozzolino, il collega rimasto gravemente ferito, possa salvarsi, mentre con il pensiero ci stringiamo alle loro famiglie, ai loro cari, ai colleghi del Commissariato, avviluppati in una spirale di sofferenza. La divisa, a volte contestata, schernita, oltraggiata, data per scontata, è questo: sacrificio continuo, estremo, inaccettabile per chi non conosce la profondità dei sentimenti che animano chi fa un giuramento alla Patria, alle sue istituzioni, ai suoi cittadini. Sono ore di sgomento, paura e rabbia. Sono ore in cui il peso della divisa che portiamo si avverte in maniera quasi schiacciante, misto a quella generosità ed a quella dedizione incrollabili che sente chi fa questo, che non è un lavoro ma una missione. E mentre aspettiamo che l’autore dell’investimento mortale venga rintracciato e chiamato a rispondere dell’uccisione del collega, definiamo senza remore ‘eroi’ in nostri poliziotti immolatisi per il proprio dovere questa notte. Un eroe, si sa, è quello che con spirito di servizio va incontro al pericolo consapevolmente a costo della propria vita, ed è proprio ciò che gli appartenenti alle forze dell’ordine fanno ogni giorno”.

Da parte sua Pisani ricorda “la sua dedizione e il suo sacrificio che sono e saranno sempre un esempio per tutti noi. Ai suoi cari l’affetto e la vicinanza di tutte le donne e degli uomini della grande famiglia della Polizia di Stato”.

“La morte di un agente della Polizia di Stato e il grave ferimento di un altro, durante il servizio, a Torre del Greco, mi addolorano profondamente. A nome mio personale e del Governo esprimo cordoglio e vicinanza alla famiglia del poliziotto deceduto e all’intera Polizia di Stato. Seguo con apprensione le condizioni del secondo poliziotto gravemente ferito. Questo drammatico episodio ricorda ancora una volta il valore e il rischio che le forze dell’ordine affrontano ogni giorno per garantire sicurezza e legalità. Lo Stato continuerà a sostenerle con impegno e a lavorare per migliorare le condizioni in cui operano”, dichiara il ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi.

Così Valter Mazzetti, Segretario generale Fsp Polizia di Stato, dopo il grave incidente stradale avvenuto nella notte a Torre del Greco, in provincia di Napoli, dove a seguito dello scontro di un’auto di servizio con un’altra macchina, ha perso la vita un poliziotto di 47 anni, Aniello Scarpati che lascia moglie e figli, mentre il suo collega presente a bordo, Ciro Cozzolino, è ricoverato in gravissime condizioni.