La Madonna di Piedigrotta illumina Napoli

- pubblicità -

La Festa di Piedigrotta molto più di una semplice celebrazione religiosa: è un intreccio di fede, tradizione, arte e comunità che rende Napoli viva e vibrante.

Il cardinale Domenico Battaglia ha guidato la messa nella Chiesa di Santa Lucia a Mare, invocando la pace nel mondo.

Ha sottolineato il valore della Croce come simbolo di speranza in tempi oscuri, invitando i fedeli a “non girare mai lo sguardo davanti alle tante Croci del mondo”.

Dopo la messa, la statua della Madonna di Piedigrotta ha attraversato via Santa Lucia fino a Castel dell’Ovo.

Da lì, è stata imbarcata su una motovedetta della Guardia Costiera per raggiungere Mergellina via mare.

Accolta dai Bottari sulla spiaggia, la processione è proseguita via terra fino alla Chiesa di Santa Maria di Piedigrotta, accompagnata da bande musicali giovanili.

La festa si è aperta con la sfilata dei bambini in vestiti di carta, un tocco poetico e popolare.

Il programma, diretto da Benedetto Casillo, proseguirà fino al 17 ottobre, in vista del Giubileo 2025.

Tra le tradizioni: il Volo dei cardellini, la Serenata alla Madonna, le luminarie e la cerimonia dei Nove Sabati.

Artisti e attori locali come Mario Maglione, Francesca Marini, Antonello Rondi e tanti altri arricchiranno l’evento con musica e performance.

L’evento è stato trasmesso in diretta da Canale 21.