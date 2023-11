Maltempo, cade un albero a Santa Lucia, danneggiata struttura alla Mostra d’Oltremare, rami su binari Circumvesuviana

L’ondata di maltempo che si è abbattuta nella notte su Napoli – dove vige l’allerta arancione – ha danneggiato una delle tre strutture del Balloon Museum, nella Mostra d’Oltremare. “Nessun incidente è accorso alle persone – dichiarano gli organizzatori – ma la struttura resterà chiusa al pubblico fino a quando il danno non verrà riparato”.

La stessa organizzazione chiede ai visitatori già in possesso dei biglietti di non presentarsi all’ingresso, in attesa di future comunicazioni su come convertire i ticket o chiederne il rimborso.

Più che la pioggia, è il vento a far danni nelle prime ore di questo venerdì caratterizzato dall’allerta meteo in Campania. Decine gli interventi dei vigili del fuoco in nottata. Alberi caduti, rami pericolanti.

In via Santa Lucia, proprio davanti alla sede della Regione Campania, un albero è crollato in strada intorno alle 14, sfiorando scooter e automobili in sosta: per fortuna, non si segnalano danni a cose e soprattutto a persone, dal momento che, soprattutto a quell’ora, via Santa Lucia è molto trafficata, vista la presenza di numerosi uffici e di turisti che si dirigono verso il Lungomare.

Anche tetti scoperchiati dalle raffiche, è accaduto a Villa di Briano in provincia di Caserta. Segnalazioni dall’agro aversano, dal litorale domizio, da Sannio e Irpinia.

Disagi per gli utenti del trasporto pubblico. Per caduta rami, interrotta in mattinata la circolazione sulle Linee Vesuviane tra le stazioni di Torre del Greco e Pioppaino. Circolazione ripristinata alle 9:45.

Garage allagati nella zona di Giugliano. L’allerta – arancione in buona parte della Campania – resta in vigore fino alle 21.