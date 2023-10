Manfredi, bilancio di due anni di mandato

Un bilancio articolato in tredici punti che racchiudono tutti i settori di attività, dal potenziamento del Comune con il risanamento dei conti e le nuove assunzioni, alle iniziative in favore della legalità passando per i progetti per i trasporti, l’ambiente, la rigenerazione urbana, il welfare, la cultura, il turismo e lo sport.

“Sono stati – ha affermato il sindaco Manfredi– due anni vissuti intensamente, partendo da una situazione drammatica del Comune che era praticamente in dissesto.

Abbiamo avviato un percorso che mira al risanamento dei conti e al potenziamento del personale con un grande concorso, al miglioramento dei servizi e alla realizzazione di piccoli e grandi interventi sbloccando centinaia di milioni di investimenti fermi e acquisendo più di un miliardo di nuovi investimenti col Pnrr.

La strada da percorrere è ancora lunga, ma va percorsa con ottimismo, fiducia e grande coesione in un momento in cui la città sta ripartendo e vede risultati molto significativi dal punto di vista economico, turistico e di reputazione internazionale”.

I risultati raggiunti: scarica le slide