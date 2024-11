Manfredi eletto presidente Anci

- pubblicità -

Il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, è stato eletto all’unanimità nuovo presidente dell’Anci. Il sindaco di Ascoli Piceno Marco Fioravanti è stato eletto, sempre all’ unanimità, presidente del Consiglio nazionale. “Alla premier dico che deve vedere nei sindaci degli interlocutori leali, concreti, che vogliono essere interlocutori privilegiati del governo e noi arriveremo con proposte serie e unitarie. Quindi ci aspettiamo, e sono molto fiducioso che questo avvenga, un’interlocuzione diretta, forte con la premier e con il governo”, ha detto Manfredi. “Noi rapidamente costruiremo un’agenda dei Comuni con una serie di proposte concrete – ha annunciato -che sottoporremo alla premier e sono convinto che riusciremo a trovare una strada comune per realizzarle”. “L’elezione di Gaetano Manfredi alla guida dell’Anci è una notizia bellissima per la città di Napoli e per l’intero mezzogiorno. Sono orgoglioso del fatto che il Partito Democratico l’abbia sostenuto fino in fondo; Manfredi saprà valorizzare il lavoro di tanti amministratori locali che quotidianamente combattono per garantire servizi e diritti ai nostri cittadini”. E’ quanto dichiara Giuseppe Annunziata, segretario metropolitano del Partito Democratico di Napoli all’esito dell’ assemblea che ha eletto il Sindaco partenopeo alla guida dell’associazione nazionale dei Comuni.

“Un sincero in bocca al lupo al neo presidente di Anci Nazionale, Gaetano Manfredi! La sua esperienza e la competenza, maturata in questi anni alla guida del Comune di Napoli, saranno sicuramente fondamentali in questa nuova avventura” – è quanto dichiara Mario Casillo, capogruppo regionale del Partito Democratico.

“Congratulazioni e buon lavoro al sindaco di Napoli Gaetano Manfredi, eletto oggi Presidente ANCI. Da primo cittadino campano, Manfredi sa bene cosa vuol dire avvicinare i cittadini alle decisioni politiche, nell’ottica del confronto e dell’ascolto costante, rappresentando comunità che negli anni passati non hanno potuto esprimere tutto il loro potenziale e le proprie eccellenze. I nostri cittadini hanno bisogno di potersi affidare a interlocutori seri e credibili e avere spazio e voce che meritano. Ci auguriamo che Manfredi saprà svolgere questo ruolo improntato alla collaborazione istituzionale per favorire il benessere dei nostri cittadini”. Lo dichiara il deputato campano della Lega e coordinatore regionale del partito Gianpiero Zinzi.