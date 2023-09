Manfredi, Quattro Giornate sono ricordo ma anche rinnovato impegno

In occasione delle celebrazioni delle Quattro Giornate di Napoli, il Sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, alla presenza del Prefetto, Claudio Palomba, dell’Assessore regionale alla Legalità, Mario Morcone e dei vertici provinciali dell’Anpi, ha deposto corone ai piedi della stele dedicata al sacrificio di Salvo D’Acquisto in piazza Carità.

“E’ un momento molto significativo per la nostra città – ha dichiarato il Sindaco Manfredi – celebrare gli 80 anni delle Quattro Giornate è un ricordo ma anche occasione per rinnovare l’impegno democratico della città, di tutti i cittadini e delle istituzioni per una Napoli sempre più al centro dei processi democratici del Paese”.

Il sindaco, in precedenza, aveva deposto corone anche al Mausoleo di Posillipo e in piazza Borsa