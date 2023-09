Mattarella a San Giovanni Maggiore per convegno su Quattro giornate organizzato da l’Orientale

Mercoledì 27 alle 16, nella Basilica di San Giovanni Maggiore, rampe san Giovanni Maggiore, in occasione dell’80° anniversario delle Quattro giornate di Napoli, l’Università degli Studi di Napoli “L’Orientale” ha organizzato il convegno scientifico internazionale “Le quattro giornate di Napoli ottant’anni dopo”, a cura di Diego Lazzarich docente di Storia delle dottrine politiche a L’Orientale, Dipartimento di Scienze Sociali e Umane. Il convegno si terrà alla presenza del Presidente della Repubblica, Sergio MATTARELLA.

Il convegno è inserito tra gli eventi del programma per le celebrazioni dell’80° anniversario delle Quattro giornate di Napoli voluto dal Comune di Napoli.

Il convengo sarà così articolato:

Saluti istituzionali, h. 16

Roberto Tottoli (Rettore dell’Università degli Studi di Napoli “L’Orientale”)

Gaetano Manfredi (Sindaco di Napoli)

Vincenzo De Luca (Presidente della Regione Campania)

Sessione I, h. 16,20

Introduce e coordina Diego Lazzarich (Università degli Studi di Napoli “L’Orientale”)

Gabriella Gribaudi (Università degli Studi di Napoli “Federico II”)

L’insurrezione napoletana: storia, memoria, interpretazioni

Francesca Russo (Università Suor Orsola Benincasa)

L’impegno delle donne italiane nella Resistenza e nelle Quattro giornate di Napoli

Pausa

Sessione II, h. 17,20

Coordina Giulio Sodano (Università degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli”)

Davide Grippa (Università degli Studi di Napoli “L’Orientale”)

Benedetto Croce e le Quattro giornate di Napoli

Pietro Cavallo (Università degli Studi di Salerno)

L’immagine delle Quattro Giornate e della Resistenza nel cinema italiano

Ciro Raia (Indipendente, Presidente ANPI Napoli)

Eredità e responsabilità delle Quattro giornate

Sessione III, h. 18,15

Coordina Luigi Musella (Università degli Studi di Napoli Federico II)

Andrea D’Onofrio (Università degli Studi di Napoli Federico II)

Sguardi italo-tedeschi su Napoli e la Campania: dall’alleanza dell’Asse all’occupazione nazista a 80 anni dalle Quattro giornate

Carlo Gentile (Universität zu Köln)



Settembre 1943: Le forze armate tedesche e le “Quattro giornate”

Paolo Fonzi (Università del Piemonte Orientale)

Le politiche di occupazione nazi-fascista nell’Europa mediterranea

Il prof. Diego Lazzarich ha fatto parte del Comitato organizzatore istituito dal Comune di Napoli in occasione dell’80° anniversario delle Quattro giornate di Napoli

Il comitato scientifico del convegno è composto da: Diego Lazzarich (responsabile), Andrea D’Onofrio e Gabriella Gribaudi.

Il convegno ha ricevuto il patrocino e il contributo del Comune di Napoli. Inoltre, ha ricevuto il patrocinio di: Dipartimento di Studi Umanistici – Università degli Studi di Napoli “Federico II”; Ambasciata della Repubblica Federale di Germania; Archivio di Stato di Napoli; Associazione Italiana di Storia del Pensiero Politico; Associazione Nazionale Partigiani d’Italia; Goethe Institut; Istituto Campano per la Storia della Resistenza, dell’Antifascismo e dell’Età Contemporanea “Vera Lombardi”; Istituto Italiano per gli Studi Filosofici; Istituto Italiano per gli Studi Storici; Regione Campania; Società Italiana per la Storia dell’Area di Lingua Tedesca; Società Italiana per lo Studio della Storia Contemporanea; Società Napoletana di Storia Patria.