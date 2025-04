Mattarella ricoverato al Santo Spirito, impiantato pacemaker

- pubblicità -

Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, è stato ricoverato all’ospedale Santo Spirito di Roma per l’impianto di un pacemaker. Si tratta di un intervento programmato, tanto che il Capo dello Stato ha svolto durante la giornata le normali attività, fino all’incontro nel tardo pomeriggio al Quirinale con il Primo Ministro del Montenegro, Milojko Spajić. La situazione non desta quindi preoccupazione.

“Al Presidente Mattarella i miei più sentiti auguri per un pronto e pieno ristabilimento. L’Italia lo attende presto, con la forza e la dedizione di sempre”, scrive su X la premier Giorgia Meloni.

“Forza Presidente, torna presto. Ti aspettiamo”, scrive sui social il presidente del Senato Ignazio La Russa, rivolgendo un pensiero al Capo dello Stato.

“Esprimo la mia più sentita vicinanza al presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. A lui rivolgo un sincero augurio di pronta ripresa”, dice il presidente della Camera dei deputati, Lorenzo Fontana.

“A nome mio e di tutto il ministero della Salute, rivolgo al presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, gli auguri di una pronta ripresa perché torni quanto prima a svolgere il proprio incarico di guida della nostra Nazione”, dice il ministro della Salute, Orazio Schillaci.

“Al presidente della Repubblica Sergio Mattarella auguri di pronta guarigione”, il messaggio di Giuseppe Valditara, ministro dell’Istruzione e del Merito. “Al Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, i miei auguri più calorosi di pronta guarigione”, scrive su X il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi. “Un abbraccio, Presidente” dal ministro della Difesa Guido Crosetto.

“A nome del ministero della Cultura rivolgo al presidente della Repubblica Sergio Mattarella i più calorosi auguri di una pronta e felice ripresa dal ricovero cui si è sottoposto”, dice il ministro della Cultura, Alessandro Giuli.

“La mia più sentita vicinanza e un pensiero di affetto al Presidente Mattarella, con l’augurio di una pronta e serena ripresa”, afferma il ministro dell’Agricoltura, Francesco Lollobrigida.

“Rivolgiamo al presidente Sergio Mattarella, a nome dei deputati e dei senatori di Fratelli d’Italia, gli auguri di rapida ripresa e di ritornare quanto prima nel suo ruolo di custode dei valori della nostra Costituzione”, dichiarano i capigruppo di Fratelli d’Italia alla Camera dei deputati e al Senato, Galeazzo Bignami e Lucio Malan.

Ci tenevo a “fare gli auguri al presidente Mattarella, spero che torni presto”, dice Elly Schlein, segretaria del Partito democratico, a DiMartedì su La7.

“Forza Presidente, tutti con te”, scrive sui social Matteo Renzi, leader di Italia viva.

“Rivolgo al presidente Mattarella i miei più calorosi auguri, a nome anche della comunità di Azione, di una pronta ripresa”, il messaggio del leader di Azione, Carlo Calenda.

“Rivolgo al presidente Mattarella gli auguri di una pronta guarigione da parte della comunità 5 stelle, ringraziandolo per il prezioso lavoro che svolge ogni giorno per tutto il Paese”, si legge in una nota il presidente M5s, Giuseppe Conte.