Morte Papa, 5 giorni di lutto

Saranno 5 i giorni di lutto per la morte di Papa Francesco. Lo ha deciso oggi, martedì 22 aprile, il Consiglio dei ministri a quanto apprende l’Adnkronos. “Cinque giorni di lutto a partire da oggi” ha confermato, poi, Tommaso Foti, ministro per gli Affari Europei e il Pnrr.

Il ministro del Sud, Nello Musumeci annuncia, inoltre, che saranno”sospese le partite di calcio di sabato”. “Tutte le cerimonie” per il 25 aprile “sono consentite naturalmente, tenuto conto del contesto e, quindi, con la sobrietà che la circostanza impone a ciascuno“.

Approvato anche lo schema di decreto legge che affida al capo della Protezione civile Fabio Ciciliano l’organizzazione e la gestione dei funerali e della cerimonia per l’inizio del ministero del nuovo Pontefice. Per l’organizzazione e la gestione dell’ordine pubblico dei funerali, informa il ministro per la Protezione Civile, sono già stati stanziati “5 milioni di euro” anche se non “sono state quantificate ancora le risorse necessarie”.

“Abbiamo adottato il provvedimento che consente al Capo Dipartimento della Protezione Civile di occuparsi di mobilità, di assistenza, accoglienza, in questi giorni fino alla elezione del nuovo Pontefice. Per quanto riguarda le misure di ordine pubblico rimangono in capo al Prefetto di Roma che comunque si raccorderà con il Capo Dipartimento, il quale opererà anche in regime di deroga”. Il capo della Protezione civile Ciciliano sarà commissario per la gestione dei funerali e la cerimonia per l’inizio del ministero del nuovo Pontefice? ”Diciamo che la sua figura corrisponde a quella di un commissario”, taglia corto al termine del Consiglio dei ministri il ministro, che aggiunge: ”Nulla di nuovo, anche in analoghe esperienze ci si è comportati in questo modo”. ”Il capo Dipartimento della Protezione Civile”, d’intesa con la Farnesina, “si occuperà anche dell’accoglienza delle delegazioni straniere che sono tante…”. Musumeci ha sottolineato poi che ”non è possibile fare in questo momento una stima” dei fedeli attesi per i funerali del Papa.

Secondo la circolare che regola questo tipo di situazione, le bandiere degli edifici pubblici sono poste a mezz’asta secondo le indicazioni della presidenza del consiglio dei ministri, ferma la disciplina delle bandiere militari. Il ministero degli Affari Esteri fornisce istruzioni ai titolari delle rappresentanze diplomatiche e consolari italiane e può chiedere ai rappresentanti diplomatici e consolari stranieri accreditati presso lo Stato italiano l’esposizione delle bandiere a mezz’asta.

Bandiere a mezz’asta anche nelle province italiane per dire addio a Bergoglio. “E’ un segno di sincero rispetto, che va al di là della ritualità, nei confronti di un Papa che abbiamo sentito molto vicino – dichiara Pasquale Gandolfi, presidente dell’Upi -. Un Papa che nel suo pontificato non ha mai smesso di scuotere le coscienze di chi opera nelle istituzioni, rivolgendosi non solo ai grandi del mondo, ma anche a noi amministratori locali”.

Nel periodo di lutto le autorità pubbliche si astengono da impegni sociali, fatta eccezione per le manifestazioni di beneficenza. La giornata di lutto nazionale non è riconosciuta come giorno non lavorativo, quindi, non comporta automaticamente la chiusura di scuole, uffici e autorità. Può essere però deciso di osservare un minuto di silenzio in segno di raccoglimento.

Il lutto nazionale viene proclamato nel caso della scomparsa di personalità di altissimo rilievo e di eventi drammatici che colpiscono profondamente il Paese. Furono per esempio proclamati tre giorni di lutto per la morte di Giovanni Paolo II. Venne proclamato il lutto nazionale anche per la morte dell’ex leader di Forza Italia ed ex premier Silvio Berlusconi. E accadde, inoltre, in occasione di eventi drammatici per il Paese come ad esempio il terremoto, eventi legati al maltempo o tragedie come il crollo del Ponte Morandi.

Imponenti le misure di sicurezza a San Pietro. Per la gestione dell’intenso flusso di fedeli che anche oggi, all’indomani della scomparsa di Papa Francesco, si stanno riversando nella piazza per rendere omaggio al Pontefice, è stata creata un’area delimitata con accessi obbligati e controlli di borse e zaini. In campo poliziotti, carabinieri, guardia di finanza, vigili del fuoco e polizia locale di Roma. Nei pressi degli accessi si sono formate già lunghe file tra turisti e pellegrini.