Operaio Asia travolto ed ucciso da camion, ennesimo morto sul lavoro

Un operaio di Asia Napoli, società comunale responsabile della raccolta dei rifiuti in città, è morto questa notte investito da un camion nel deposito di piazzale Ferraris. Giuseppe Cristiano, 66 anni, è stato travolto dal mezzo durante la manovra di uscita.

Subito soccorso sul posto dai colleghi, è stato portato da un’ambulanza all’Ospedale del Mare, dove è stato operato ma è deceduto.

“Siamo profondamente tristi – spiega l’amministratore di Asia Domenico Ruggiero – e siamo vicini alla famiglia del nostro operatore per questa tragedia. Tutta l’azienda Asia vive oggi una giornata di profonda tristezza per quanto accaduto”. Il sistema di videosorveglianza installato nel piazzale ha ripreso l’accaduto e le immagini saranno messe a disposizione delle autorità.

L’assessore del Comune di Napoli alla Salute e al Verde, con delega a igiene urbana, Vincenzo Santagada esprime il cordoglio dell’amministrazione comunale: “Siamo commossi – afferma – e vicini alla famiglia di Giuseppe Cristiano. E’ una giornata triste nel Comune di Napoli, per i cittadini e per l’azienda Asia. La polizia ora verificherà esattamente perché è avvenuta questa tragedia. Noi per il futuro se sarà necessario aumenteremo ancora di più il livello di sicurezza già esistente negli impianti”. (AdnKronos)