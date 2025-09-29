Pallottola a don Patriciello durante la messa

- pubblicità -

Un fazzoletto con un proiettile è stato consegnato domenica mattina a don Maurizio Patriciello, il prete anticamorra del Parco Verde di Caivano (Napoli), durante la messa. Una chiara minaccia, dopo che sabato sera al centro del rione si sono verificate due ‘stese’.

I carabinieri della compagnia di Caivano e del nucleo investigativo di Castello Di Cisterna hanno arrestato Vittorio De Luca, 75 anni, coadiuvati nella fase esecutiva da agenti della Polizia di Stato. Dovrà rispondere di atti persecutori aggravati dal metodo mafioso ai danni di Don Maurizio Patriciello. Questa mattina, durante la messa presso la chiesa del Parco Verde di Caivano, l’anziano aveva consegnato un plico con un proiettile calibro 9×21 al prete anticamorra.

“Inaccettabile quanto accaduto oggi a Caivano, nella parrocchia di San Paolo Apostolo, dove durante la messa un uomo, confondendosi tra i fedeli, ha consegnato a don Maurizio Patriciello un fazzoletto con dentro un proiettile, per poi dileguarsi velocemente. Un gesto vigliacco e criminale, compiuto nel luogo e nel momento più sacro, che non intimidirà chi, come don Patriciello, rappresenta coraggio e dedizione a favore della comunità e della legalità”. Così, in un post su X, la presidente del Consiglio Giorgia Meloni. “Al fianco di don Patriciello e di tutti coloro che non si piegano alla criminalità. Lo Stato è con voi, e non faremo mai un passo indietro”, conclude la premier.

A quanto apprende l’Adnkronos, domenica mattina il ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, ha sentito al telefono don Patriciello per esprimergli la propria solidarietà e ribadire la vicinanza dello Stato alla comunità di Caivano. Nell’occasione, il ministro ha preannunciato una visita a breve a Caivano. Già da oggi, gli operatori della Polizia di Stato e dei Carabinieri hanno inviato pattuglie aggiuntive per presidiare Parco Verde. Inoltre, è stata disposta l’intensificazione delle misure di tutela nei confronti di don Maurizio Patriciello. Oggi si terrà una riunione del comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica focalizzato sugli episodi di Parco Verde.

Don Patriciello: “Io non l’ho visto, non me l’aspettavo”

“Io non l’ho visto, non me l’aspettavo” ha detto don Maurizio Patriciello. Mi ha dato involucro durante l’Eucarestia, ma io il proiettile non l’ho visto, né ho visto quel che è successo dopo”. “Se davvero ha detto che l’hanno mandato – ha aggiunto don Patriciello – va capito chi lo ha mandato e perché. Poi ha aggiunto: ‘Tanto a me non mi fanno niente, perché sono stato dichiarato incapace di intendere e di volere’, e queste sono parole pericolose, perché qualcuno si serve di lui perché sa che non va soggetto a problemi. Mi rifiuto di credere che nel 2025 in Italia si debba vivere così”.

Ma Don Maurizio Patriciello ha spiegato che “questi due anni dall’arrivo del governo Meloni non sono stati un fallimento. Al contrario, nonostante la presenza così massiccia, siamo ancora in questa situazione. Non bisogna dimenticare che il Parco Verde è diventato un cancro perché è stato abbandonato per 40 anni. Mi dispiace – ha concluso il sacerdote – perché lo conosco da anni, ma soprattutto perché ha commesso questo gesto durante la messa per i bambini e durante l’Eucarestia. È stato un gesto blasfemo”.

Da Mattarella vicinanza e solidarietà a don Patriciello

Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha fatto pervenire a don Maurizio Patriciello la sua vicinanza e la sua solidarietà dopo il grave gesto intimidatorio di cui è stato vittima.

Le due “orribili stese” al Parco Verde di Caivano con 8 bossoli recuperati in strada sparati da una decina di individui a bordo di scooter avvenute ieri sera “a pochi passi dalla mia parrocchia, stanno a dire una cosa importante, che nessuna persona, amante della verità e del territorio, può smentire. A Caivano e dintorni la malavita organizzata – ben radicata da anni – ha ricevuto, in questi ultimi mesi, un durissimo colpo”. Così, sui social, don Maurizio Patriciello che in un successivo post ha lanciato un appello, precisando che gli autori sono tutti giovanissimi: “Ragazzi, nel nome di Dio, fermatevi! Godetevi la vostra bella gioventù. La strada che avete intrapreso è un vicolo cieco. Finisce sempre o al carcere o al camposanto. Sempre”.

“La Compagnia dei Carabinieri e la Polizia non si sono fermati un solo istante. Il commercio della maledettissima droga è diminuito a vista d’occhio – specifica don Patriciello – I capi clan quasi tutti in carcere. Il governo in carica si sta impegnando come non era mai successo. Nonostante un lavoro mai visto prima, i delinquenti tentano di riempire i vuoti lasciati dai detenuti. È un meccanismo collaudato. Gli esperti lo sanno bene”.

“Intanto, ringraziamo Dio che non ci sono state vittime innocenti. La nostra paura è sempre questa. E continuiamo a lavorare insieme per il vero bene del nostro paese. Ho visto tante persone del Parco Verde terrorizzate. Stringiamole al cuore. Diamo loro la nostra più piena solidarietà. Non solo dalla Campania, ma da tutta l’Italia facciamo arrivare loro il nostro più caloroso abbraccio. Si denuncia il male per arrivare a godere il bene non per denigrare il proprio paese. Le glorie antiche, i personaggi illustri del passato, di cui tutti andiamo fieri, non giustificano ma amplificano le nostre negligenze e le nostre omissioni. Forza! Nessuno si abbatta. Nessuno perda la speranza. Noi ci siamo. Ci siamo stati. Ci saremo. Ce la faremo. Se saremo onesti e trasparenti, ce la faremo. Se avremo il coraggio di ammettere le nostre miopie, ce la faremo. Chiamiamo a raccolta i buoni. Nessuno osi tirare i remi in barca. Nessuno si metta alla finestra a guardare quello che fanno gli altri. Insieme: istituzioni, politica, professionisti, industriali, chiesa, popolo, per liberare dalla zavorra della camorra questa nostra terra tormentata e bella. Dio vi benedica”, conclude.