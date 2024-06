Parente del boss di Caivano tenta armato di avvicinare Don Patriciello, fermato dalla Polizia

Ennesima grave intimidazione subita a Caivano da don Maurizio Patriciello. Un uomo, vicino ad un boss, armato di coltello, è stato fermato dalle forze dell’ordine mentre cercava di avvicinarsi a lui durante il consueto saluto ai fedeli.

A renderlo noto il presidente della commissione antimafia Chiara Colosimo la quale ha espresso solidarietà e vicinanza al prete antimafia. L’uomo è stato denunciato dalla Polizia di Stato per possesso di arma da taglio.

E’ accaduto domenica sera all’uscita della messa dalla chiesa di San Paolo Apostolo. Vittorio De Luca, 74 anni, detto capellone ha cercato di avvicinarsi al parroco ma è stato bloccato dagli uomini della scorta.

Ha cercato di fuggire e mentre lo faceva dal pantalone è caduto un coltello da cucina che aveva nelle tasche. E’ stato bloccato e portato in commissariato ad Afragola.

E’ stato denunciato per possesso abusivo di arma bianca in luogo pubblico. De Luca è il genero del boss Domenico Ciccarelli, “Caciotta”, attualmente detenuto.

L’episodio è avvenuto intorno alle 20:30, al termine della messa serale. Don Patriciello, come di consueto, si intratteneva con i fedeli salutandoli e scambiando qualche parola. In quel frangente, De Luca si è avvicinato al sacerdote, destando l’attenzione degli agenti della scorta che lo osservavano con discrezione.

Un poliziotto, come riporta cronache di Napoli, intuendo un comportamento anomalo, ha tentato di fermare De Luca per un controllo preventivo, ma l’uomo ha reagito lasciando cadere il coltello a terra. De Luca si è poi allontanato per poi ritornare poco dopo e venire identificato dai poliziotti.

Il coltello è stato sequestrato e De Luca è stato denunciato. Sul posto sono intervenuti gli specialisti della Scientifica e la Procura è stata informata.

Le indagini sono in corso per chiarire i fatti. Gli investigatori non escludono che il coltello sia caduto accidentalmente dai pantaloni di De Luca o che l’uomo abbia cercato di disfarsene per evitare il controllo degli agenti.

Don Maurizio Patriciello, simbolo della lotta alla criminalità organizzata, ha la solidarietà di #Noi per le minacce subite al Parco Verde di Caivano (Napoli) da parte del suocero di un uomo legato al clan Ciccarelli. #Noi rinnova il proprio sostegno al parroco di Caivano nella sua opposizione alla camorra.

“Solidarietà e vicinanza a don Maurizio Patriciello per l’ennesima intimidazione subìta. Grazie alle forze dell’ordine, il cui tempestivo intervento ha evitato il peggio. Il parroco di Caivano è un simbolo della lotta a ogni forma di criminalità, del lavoro prezioso per restituire ai cittadini perbene un territorio che per troppi anni ha languito sotto il giogo della camorra. Ma il vento, grazie al Governo nazionale, è finalmente cambiato e don Maurizio non sarà mai solo”., così Severino Nappi, Consigliere regionale della Lega.

“Un abbraccio affettuoso a Don Patriciello, vittima di un tentativo di aggressione da parte di un uomo legato al clan Ciccarelli. Il suo coraggio nella lotta contro la malavita e la tenacia che dimostra ogni giorno nel prendersi cura dei più deboli e nel restituire speranza e futuro ad una comunità intera sono un esempio per tutti noi. Lo Stato sarà sempre dalla sua parte, al fianco dei nostri campani onesti e perbene. Un ringraziamento alle nostre Forze dell’Ordine che in maniera tempestiva hanno fermato l’aggressore”.

Lo dichiara il deputato campano della Lega Gianpiero Zinzi, componente della Commissione Antimafia.