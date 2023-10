Pozzuoli, l’incontro tra governo e sindaci dell’area flegrea

Ieri, 13 ottobre, nell’accademia militare di Pozzuoli, si è tenuto un lungo e articolato vertice tra il ministro Gennaro Sangiuliano, il ministro Nello Musumeci, i Sindaci, i vertici della Protezione Civile e l’INGV in merito allo sciame sismico ai Campi Flegrei e alle misure da attuare per la sicurezza e per la prevenzione.

Presenti, tra gli altri, anche il prefetto di Napoli Claudio Palomba, il sindaco della Città Metropolitana di Napoli Gaetano Manfredi e il vice-presidente della Regione Campania Fulvio Bonavitacola.

«Sul bradisismo proveremo a fare in 60 giorni – ha detto Musumeci – quello che non è stato fatto in 60 anni. Abbiamo varato in tempi record alcune misure preventive, essenziali per i cittadini che vivono sul Campi Flegrei, un’area ricca di storia ma vulnerabile a qualche rischio naturale. Non sarà una legge a porre fine allo sciame sismico ed al bradisismo. E non sarà facile porre rimedio agli errori del passato, ma c’è l’impegno corale delle istituzioni, delle comunità scientifica e tecnica per fare un buon lavoro».

“Questa mattina all’Accademia Aeronautica di Pozzuoli abbiamo dimostrato che l’unione fa la forza e che c’è bisogno del contributo di tutti per ottenere risultati concreti.

In primo luogo, evidenziamo la celerità dell’azione del Governo centrale, che ha ridotto al minimo i tempi per l’approvazione di un Decreto che cambia le sorti dei nostri territori.

Il Decreto, nella sua versione finale, accoglie e recepisce le istanze dei sindaci, interpreti delle richieste e dei bisogni dei cittadini flegrei e riconosce finalmente le peculiarità del bradisismo, un fenomeno che presenta uno scenario di rischio a sé stante, differente dal rischio sismico e vulcanico. La deformazione del suolo e gli eventi sismici di bassa magnitudo ma di alta frequenza, infatti, sono gli effetti del bradisismo che, a prescindere da qualunque scenario predittivo, vanno affrontati con la giusta attenzione e con strumenti tesi alla prevenzione e alla mitigazione del rischio. Per la prima volta stiamo progettando e realizzeremo, in tempi brevi, azioni concrete per la sicurezza dei cittadini flegrei.

Questa mattina abbiamo definito i ruoli operativi di tutti i soggetti coinvolti a vario titolo nel programma di intervento, abbiamo stabilito le modalità di lavoro e i tempi di realizzazione. Sono impegnate le migliori professionalità presenti a livello nazionale, gli enti e le istituzioni a tutti i livelli di governo. Uno sforzo congiunto enorme che sarà coordinato dalla Protezione Civile Nazionale, dalla Regione Campania e da Città Metropolitana.

Nel frattempo, abbiamo avuto rassicurazioni sullo sblocco delle opere commissariali da parte della Regione Campania, per garantire ulteriori significativi passi avanti nella messa in sicurezza del territorio e nel miglioramento della viabilità ordinaria.

Abbiamo apprezzato l’impegno reale del Governo e di Città Metropolitana e la ferma volontà di tenere alta l’attenzione sui Campi Flegrei, attraverso la programmazione di una visita di tutti i Ministri della Cultura europei ed il passaggio del Giro d’Italia attraverso tutti i comuni della zona rossa.

Siamo già al lavoro, tutti insieme, nell’esclusivo interesse dei cittadini, non solo flegrei”.

Sindaco di Pozzuoli, Luigi Manzoni

Sindaco di Napoli e della Città Metropolitana, Gaetano Manfredi

Sindaco di Bacoli, Josi Gerardo della Ragione

Sindaco di Quarto, Antonio Sabino

Sindaco di Giugliano in Campania, Nicola Pirozzi

Sindaco di Marano di Napoli, Matteo Morra

Commissario Prefettizio Monte di Procida, Giovanni Lucchese

“Occorreva il Governo Meloni per porsi il problema della sicurezza dell’area flegrea. Gli uomini del PD hanno governato tutto per anni ma dovevano giungere i Ministri Sangiuliano e Musumeci per porre attenzione a quest’area popolosissima che corre un gravissimo rischio. È gravissimo che De Luca non sborsi un euro per la sicurezza e che non si degni nemmeno di essere istituzionalmente presente. Ormai il Governatore vive nella più completa barbarie civile mentre i suoi Sindaci si arrabattano per scimmiottarlo cercando, ora, di far passare per propri meriti ciò che in realtà fa il Governo Meloni. È risaputo che per chi è del PD non esiste lo Stato ma il Partito ma i cittadini ormai hanno capito. Anche per ciò che riguarda i campi flegrei per anni non è stato fatto nulla lasciando i cittadini a convivere con la paura. Grazie Ministri Sangiuliano e Musumeci, vergogna De Luca e i suoi ascari”. Lo dichiara il Senatore Antonio Iannone, Commissario Regionale di Fratelli d’Italia in Campania.