Il Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, lunedì 15 luglio alle ore 11.30, sarà all’Auditorium di Porta del Parco a Bagnoli (in via Diocleziano 341 – Napoli) per la sottoscrizione del Protocollo d’intesa con il Commissario Straordinario di Governo al Sin Bagnoli-Coroglio, Gaetano Manfredi, per la celere realizzazione degli interventi inseriti nel programma di risanamento ambientale e rigenerazione urbana del comprensorio Bagnoli-Coroglio.