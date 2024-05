Radio Italia Live in Piazza Plebiscito il 27 giugno

L’accesso in Piazza del Plebiscito, in occasione di Radio Italia Live – Il Concerto giovedì 27 giugno, avverrà come segue: per assistere allo spettacolo sarà necessario accreditarsi sul sito radioitalia.it a partire dalle ore 12 di venerdì 21 giugno, cliccare nella sezione dedicata “Richiesta accrediti” e seguire le istruzioni. Si specifica che l’accesso all’evento rimane assolutamente gratuito e si diffida dalla duplicazione e vendita degli accrediti.

Radio Italia Live – Il Concerto sarà trasmesso in diretta su Radio Italia solomusicaitaliana, Radio Italia Tv e in streaming audio/video su radioitalia.it. Dalle 20:40 sarà in diretta, in contemporanea, su Sky Uno, in streaming su NOW e in chiaro su TV8.

Radio Italia Live – Il Concerto sarà come sempre un evento 100% social: vivrà sulle pagine social ufficiali di Radio Italia Facebook, Instagram, TikTok e X con l’hashtag ufficiale #rilive. In particolare, cercando RILIVE su TikTok, sarà possibile vivere un’esperienza completa con contenuti interessanti ed esclusivi. A partire dal 26 giugno, infatti, sarà disponibile la sezione “#RILIVE” all’interno dello spazio New Music.