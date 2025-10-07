Regionali, FdI esce allo scoperto, avanti tutta su Cirielli

- pubblicità -

Fratelli d’Italia ‘blinda’ Edmondo Cirielli come candidato-governatore del centrodestra in Campania. Con una nota il partito di via della Scrofa sottolinea: ”Il candidato che Fratelli d’Italia sosterrà per la presidenza della Regione Campania è il viceministro agli Esteri Edmondo Cirielli”.

“Profondamente radicato sul territorio”, si sottolinea nel comunicato,” ha esperienza e la necessaria capacità per poter affrontare la sfida non semplice di ridare alla Campania lo stesso buongoverno che Giorgia Meloni sta dando alla nazione insieme agli amici alleati del centrodestra”.

Cirielli, a quanto apprende l’Adnkronos, starebbe preparando 8-9 liste per la corsa alle Regionali e fonti parlamentari della maggioranza assicurano che l’ex ministro Gennaro Sangiuliano, ora corrispondente della Rai a Parigi, potrebbe scendere in campo all’ombra del Vesuvio e correre come capolista di Fratelli d’Italia in Campania.

“Edmondo Cirielli è la scelta giusta per riaccendere la speranza dei campani dopo la lunga notte del Centrosinistra. Ora la nostra coalizione può lavorare compatta e veleggiare verso la vittoria, con la forza di un candidato presidente affidabile, competente ed esperto, che incarna l’esatto contrario di ciò che rappresenta Raffaele Fico. Conosco Edmondo da sempre e con lui ho condiviso importanti battaglie sia in consiglio regionale che in parlamento. Nessun dubbio che con lui una Campania migliore sarà finalmente possibile. Avanti tutta, andiamo a vincere”.

Lo ha dichiarato Pina Castiello, Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei Ministri con delega ai rapporti con il Parlamento.

“Come già annunciato da giorni, la Lega è pronta a sostenere il viceministro agli Esteri Edmondo Cirielli a candidato governatore della Campania. Bene che finalmente si sia giunti a indicare il profilo per replicare anche in Campania il successo del centrodestra, dopo le Marche e la Calabria”.

Lo dichiara il vicesegretario della Lega Claudio Durigon.

Se Edmondo Cirielli si candiderà alla presidenza della Regione Campania non dovrà lasciare il governo. A dirlo è il vicesegretario della Lega, Claudio Durigon rispondendo alle affermazioni del capogruppo della Lega al Senato, Massimiliano Romeo, che ritiene invece opportune eventuali dimissioni di Cirielli dalla carica di viceministro degli Esteri.

“Credo -risponde Durigon all’Adnkronos – che non è questo il momento di avanzare simili ipotesi. Edmondo Cirielli è un grandissimo candidato, molti di noi hanno doppi incarichi, come ad esempio il sottoscritto, che è sottosegretario e vicesegretario della Lega”. Cirielli – conclude Durigon – “sicuramente vincerà e quindi non c’è bisogno di porre questi diktat preventivi”.