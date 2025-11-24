Regionali, proiezioni, Fico avanti, crollo affluenza

- pubblicità -

Con una copertura del campione del 5%, alle elezioni regionali in Campania il candidato del campo largo Roberto Fico è al 58% mentre il candidato del centrodestra Edmondo Cirielli è al 36,5%.

Il candidato Giuliano Granato (Campania Popolare) è al 3,2%.

In Campania affluenza definitiva al 44,06%, in calo di oltre 11 punti.

Nel Comune di Napoli l’affluenza al voto è stata per le Regionali al di sotto del 40 per cento. É andato alle urne il 39,59%, un dato di quasi cinque punti sotto la media della Campania, che si è attestata al 44,06%. Gli elettori che sono andati a votare nel comune di Napoli sono stati 301.870 rispetto alla platea di 762.493 elettori. Alle precedenti Regionali aveva votato il 46,10%.