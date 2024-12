San Gennaro, il sangue si scioglie alle 18:43

- pubblicità -

Si è ripetuto il prodigio della liquefazione del sangue di San Gennaro: alle 17.43 è avvenuto il cosiddetto miracolo di dicembre, dopo che si iniziava a pensare che questa volta il sangue non si sarebbe sciolto, l’ultima volta fu nel 2020, in piena pandemia.

Conosciuta come “miracolo laico” quella del 16 dicembre è la terza delle tre celebrazioni annuali in onore del Santo Martire.

L’annuncio di don Vincenzo De Gregorio, abate della cappella del Tesoro di San Gennaro è stato accolto dall’applauso dei fedeli, in attesa da stamattina.

Data che ricorre in memoria dell’eruzione del Vesuvio del 1631 in cui i napoletani chiesero e ottennero l’intervento miracoloso di San Gennaro per scongiurare che il magma invadesse la città.