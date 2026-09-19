San Gennaro, si è sciolto il sangue nel Duomo

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Il sangue di San Gennaro si è sciolto alle 10:04 nel Duomo di Napoli, davanti a una folla di fedeli.

Il Sangue di San Gennaro è stato trovato già liquefatto.

Si è rinnovato così, secondo la tradizione, il cosiddetto miracolo di San Gennaro, uno degli appuntamenti religiosi più sentiti dai napoletani.

Alle 10.04, nel Duomo di Napoli gremito sin dalle prime ore del mattino, è stato dato l’annuncio ufficiale della liquefazione del sangue del santo patrono, accolto da un lungo applauso dei fedeli.

La mattinata di celebrazioni

Le funzioni sono iniziate alle 8 con la Santa Messa, seguita alle 8.45 dalla lettura della Passione. Alle 10, l’arcivescovo di Napoli don Mimmo Battaglia si è recato nella Cappella del Tesoro di San Gennaro per il rito dell’apertura della cassaforte che custodisce le ampolle.

L’operazione è stata compiuta dall’abate monsignor Vincenzo De Gregorio, insieme al sindaco Gaetano Manfredi e al presidente della Regione Roberto Fico. Le reliquie sono state poi portate sull’altare maggiore per la solenne celebrazione eucaristica, durante la quale è stato dato l’annuncio del prodigioso evento.

L’ostensione delle ampolle

Al termine della messa, l’arcivescovo Battaglia percorrerà la navata centrale e, una volta giunto all’esterno della cattedrale, mostrerà alla città le ampolle con il sangue del santo martire, come da tradizione.

Il programma del pomeriggio

Alle 12.30 è prevista una nuova celebrazione della Santa Messa. Dalle 16 alle 18.30, il sangue sarà offerto alla venerazione dei fedeli, prima della successiva messa delle 18.30.