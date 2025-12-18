Scampia, iniziata demolizione Vela Rossa

- pubblicità -

In seguito allo sgombero delle Vele avvenuto tra luglio e dicembre del 2024 in base a ordinanze sindacali, emanate a tutela della pubblica e privata incolumità, il cronoprogramma degli interventi di rigenerazione urbana dell’intero contesto territoriale ha visto un’accelerata.

È iniziato il 10 marzo 2025 l’intervento per l’abbattimento della Vela Gialla mediante l’utilizzo di una macchina dotata di pinza capace di frantumare il calcestruzzo.

In contemporanea con le demolizioni, che riguarderanno anche la Vela Rossa, sono in corso i lavori per la realizzazione delle nuove case che verranno consegnate, una volta ultimate, alle famiglie che vivevano all’interno dei fabbricati realizzati tra gli anni Sessanta e Settanta del secolo scorso.



Stato dei lavori:

– La demolizione della vela D (Vela Rossa) è iniziata il 17 dicembre. La conclusione dei lavori è prevista per marzo 2026.

– Per quanto riguarda la vela C (Vela Gialla), il cantiere è in corso: proseguono i rinterri, mentre è stata definita la chiusura di Viale della Resistenza per l’apertura del mega cantiere. Verrà garantito il passaggio da Piazza della Socialità per l’accesso ai parcheggi Erp.

– Per il cantiere dell’edificio A1: sono in corso le opere di massetto e guaina, con la realizzazione dei massetti fino al secondo piano, mentre lunedì scorso è cominciata la costruzione dei tramezzi. La conclusione dei lavori è prevista per settembre 2026.

– Per il cantiere dell’edificio A2: prima di Natale sarà completato il penultimo solaio e saranno realizzate le tramezzature interne dei primi piani. La conclusione dei lavori è prevista per settembre 2026.

– Per il cantiere dell’edificio A3: sono in corso, al piano terra, le attività di tinteggiatura da parte degli imbianchini e le lavorazioni relative ai controsoffitti. La conclusione dei lavori è prevista per settembre 2026.

– Per il cantiere dell’edificio A4: per il primo, il secondo e il terzo piano sono state realizzate le impalcature e sono in corso i lavori di costruzione delle tramezzature e dei tompagni (muri perimetrali che confinano con l’esterno); anche per l’ultimo piano sono state realizzate le impalcature e sono in corso i lavori di copertura, mentre in settimana verranno definiti i rivestimenti. La conclusione dei lavori è prevista per aprile 2026.

– Per il cantiere del lotto L: sono in corso i lavori di jet grouting (tecnica di consolidamento del terreno) per i quali è necessario considerare le potenziali interferenze con le strutture elettriche di Enel.

– Per i cantieri del centro civico e dell’asilo nido: la progettazione definitiva è in fase di verifica, mentre il passo successivo è l’attivazione della conferenza di servizi.

– Per il cantiere dell’edificio B1: il progetto definitivo è in fase di verifica, mentre il passo successivo è l’attivazione della conferenza di servizi.

Sono in fase di attivazione, previa verifica degli adempimenti contabili necessari in ragioneria:

– La progettazione definitiva e i PFTE (Piano Finanziario e Tecnico Esecutivo) degli edifici: C5, D2, B5, B4, D1, B7, B2, B3 e B8.

– La progettazione esecutiva (in appalto integrato) del centro civico, dell’asilo nido, dell’edificio residenziale B1, e delle opere di urbanizzazione dell’ex lotto M.

I prossimi cantieri in fase di avviamento saranno: il centro civico, l’asilo nido, l’edificio residenziale B1, e le opere di urbanizzazione dell’ex lotto M.