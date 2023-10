Scappa il cane, caccia di casa la figlia di 8 anni, denunciato dai Carabinieri a Massa di Somma

Il cane si allontana da casa e lui chiude sua figlia di 8 anni e due amichette fuori dall’ l’abitazione. Le bimbe, spaventate, si rifugiano in un negozio. L’assurdo episodio è avvenuto a Massa di Somma, in provincia di Napoli. Un uomo di 49 anni è stato denunciato a piede libero per abbandono di minori.

Erano le 20 di ieri, quando i carabinieri sono intervenuti in via Piromallo a Massa di Somma, piccolo comune alle pendici del Vesuvio. Una bimba di 8 anni stava giocando in casa con due amichette della stessa età, quando il papà ha scoperto che il loro cane era fuggito. Senza pensarci su, il 49enne ha aperto la porta e cacciato via le tre bimbe, lasciandole sole in strada sul marciapiede.

Le piccole, terrorizzate e in lacrime, si sono rifugiate in un negozio di detersivi ancora aperto per chiedere aiuto. Poco dopo, sul posto sono intervenuti i carabinieri della stazione di San Sebastiano al Vesuvio: per il 49enne incensurato è scattata una denuncia per abbandono di minori. Le piccole sono state affidate alla moglie del denunciato, in quel momento altrove per alcune commissioni.(AdnKronos)