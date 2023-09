Sciopero trasporto pubblico di 24 ore lunedì 18, le fasce garantite Anm e Eav

Anm informa che lunedì 18 Settembre la O.S. CONFAIL FAISA ha proclamato una terza azione di sciopero di 24 ore in adesione allo sciopero nazionale di 24 ore. L’eventuale interruzione del servizio verrà gestita nel rispetto delle fasce di garanzia con le seguenti modalità:



Linee di superfice: (tram, bus, filobus) il servizio è garantito dalle ore 5:30 alle ore 8:30 e dalle ore 17:00 alle ore 20:00. Le ultime partenze vengono effettuate 30 minuti prima dell’inizio dello sciopero e riprendono circa 30 minuti dopo la fine dello sciopero.

Metro Linea 1: prima corsa mattinale da Piscinola ore 06:30 e da Garibaldi ore 07:10. In caso di adesione, ultima corsa mattinale da Piscinola ore 09:10 e da Garibaldi ore 09:10. Il servizio riprende con la prima corsa pomeridiana da Piscinola ore 17:03 e da Garibaldi ore 17:43. L’ultima corsa serale è garantita da Piscinola ore 19:34 e da Garibaldi alle ore 19:34.

Funicolari: Mergellina, Centrale e Montesanto ultima corsa del mattino garantita alle ore 09.20. Il servizio riprende con la prima corsa pomeridiana delle ore 17.00. Ultima corsa serale ore 19:50.

Impianto di Chiaia chiuso. Attivo servizio navetta NC (segue fasce garanzia bus)



Motivazioni dello sciopero: mancanza di contenuti essenziali per la categoria, soprattutto in relazione all’aumento del costo della vita in atto, la sicurezza sul lavoro, l’orario, l’organizzazione del lavoro, e tutte quelle tematiche che richiedono urgente e necessaria attenzione. Problematiche locali adibiti alla sosta PdM e parcheggio dipendenti stazione Piscinola.

Info e aggiornamenti: Contact center ANM al numero verde 800 639525 attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 6.30 alle ore 20.00/ profili social media anmnapoli facebook e twitter / Anmpoint stazioni metro e funicolari.

Eav informa che per Lunedì 18 settembre 2023 è stato proclamato uno sciopero di 24 ore dalla O.S. CONFAIL, avente le seguenti motivazioni:

-Rivendicazione della mancanza di contenuti essenziali per la categoria, soprattutto in relazione all’aumento del costo della vita, la sicurezza sul lavoro, l’orario, l’organizzazione del lavoro e tutte quelle tematiche che richiedono urgente e necessaria attenzione.

-Durante l’orario di sciopero l’effettuazione delle corse è subordinata al numero di lavoratori aderenti allo sciopero-

Saranno comunque assicurate tutte le partenze delle corse previste nelle seguenti fasce orarie, per ciascuna area geografica:

Area Esercizio Sorrentino/Torrese – bacino Nolano – bacino Napoletano

Linee della penisola sorrentina

Napoli – Scafati e linee dei comuni di Torre Annunziata, Boscoreale, Boscotrecase e Trecase

Napoli – Nola e linee del vallo di Nola e Lauro:

dalle ore 06,20 alle ore 08,15 – dalle ore 13,30 alle ore 17,35



Area Esercizio bacino Procida e Flegreo

Linee di Procida;

Linee della zona flegrea (Napoli – Monte di Procida e servizi di Bacoli):

dalle ore 05,00 alle ore 08,00 – dalle ore 14,30 alle ore 17,30



Linee urbane di Castellammare di Stabia

dalle ore 06,00 alle ore 09,00

dalle ore 17,00 alle ore 20,00

Linee urbane di Torre del Greco, Pomigliano d’Arco, Somma Vesuviana, Portici, San Giorgio a Cremano;

Linee di adduzione alle stazioni tra Pomigliano e Nola;

Pompei Vesuvio:

dalle ore 05,30 alle ore 08,30 – dalle ore 17,30 alle ore 20:30