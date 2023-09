Sicurezza, lettera aperta dei consiglieri di Forza Italia alla città

Sono giorni che oramai il tema sicurezza e criminalità è al centro del dibattito cittadino.

L’omicidio di Giovanbattista, un bravissimo ragazzo di 24 anni, è l’ennesima dimostrazione di quanto Napoli stia tornando ad essere un far west continuo. Episodi criminali si sovrappongono tra giorno e notte, sia al centro che in periferia. Una distanza che è oramai solo nel linguaggio e nella teoria, ma che per camorristi e criminali non esiste più. Questa gente si sente libera di vagare per ogni via della nostra città, non la loro, che risulta indifesa e poi vittima insieme ai cittadini.

Ragazzi uccisi da altri ragazzi, quali episodi possono essere peggiori di questi?

È da tempo che abbiamo portato sui tavoli istituzionali questo problema ed oggi, ancora più di ieri, rimarchiano la gravità di averlo ancora una volta trascurato. Non possiamo permetterci di lasciare indifesa Napoli. Le periferie sono abbandonate a se stesse, ai delinquenti di turno e alle bande di giovani criminali che fanno il bello e il cattivo tempo laddove lo stato non è presente.

Occorre agire con immediatezza assieme al prefetto affinché il tavolo sull’ordine e la sicurezza rimanga come centro di controllo permanente della città, coordinandosi con i Ministeri dell’Interno e della Difesa ai quali non possiamo più chiedere interventi sporadici bensì ordinari e strutturali.

Serve agire in fretta e fare di più, partendo dalle risorse già presenti in città con un maggiore controllo delle strade da effettuare anche con la Polizia Municipale.

Il tema sicurezza non è più trascurabile; le giunte di sinistra che hanno governato Napoli e la Campania hanno dimenticato volontariamente questo tema perché riconosciuto solo come una bandiera di destra. Assicurare sicurezza ai cittadini significa assicurare vivibilità, possibilità di crescita familiare ed economica, maggior afflusso turistico e soprattutto aiutare i nostri giovani a vivere sereni nella loro città senza dover scappare via. Rivolgiamo quest’appello al Sindaco Manfredi affinché si vada oltre le divisioni di parte e si riconosca il tema sicurezza come una priorità di questa Amministrazione, un fondamento del vivere civile e libero che Napoli merita. Un argomento che deve essere centralissimo nel dibattito politico, che merita impegno e risposte rapide.

I consiglieri di Forza Italia Napoli

Salvatore Guangi

Iris Savastano