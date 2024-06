Silvio Berlusconi, il ricordo dei figli, del suo successore Tajani, degli alleati Salvini e Meloni ma anche del popolo social ad un anno dalla scomparsa del Cavaliere

”Dolcissimo papà il tuo amore vivrà per sempre dentro di noi”. Così i figli di Silvio Berlusconi, Marina, Pier Silvio, Barbara, Eleonora e Luigi lo ricordano a un anno dalla scomparsa – avvenuta il 12 giugno 2023 – facendo pubblicare sui principali quotidiani italiani questa frase sopra una foto a pagina intera del fondatore di Mediaset e Forza Italia.

“Nel primo anniversario della scomparsa di Silvio Berlusconi, desidero ricordare un uomo che ha lasciato un segno indelebile nella storia politica italiana. Abbiamo condiviso molte battaglie e momenti decisivi per la nostra Nazione. Anche nel suo ricordo, continueremo a dare il massimo per ridare visione e grandezza all’Italia. Ciao Silvio”. Così sui social la presidente del Consiglio Giorgia Meloni.

“E’ stato un grande leader che ha fondato il bipolarismo in Italia, che ha creato la coalizione di centrodestra alternativa alla sinistra ma con un posizionamento in un contesto europeista e atlantista, cioè con un rapporto privilegiato di politica internazionale con gli Stati Uniti, guardando all’Africa, al Medio Oriente, una grande forza popolare”, il commento del vice presidente del Consiglio e ministro degli Esteri, Antonio Tajani, su Rtl 102.5.

“Anche il governo attuale è figlio della sua intuizione. Ha concluso la carriera politica e di vita portando ancora una volta Forza Italia al governo e – ha aggiunto – oggi grazie alle sue idee Forza Italia con il mondo popolare è la terza forza politica del Paese. Significa che la sua eredità è un’eredità feconda”.

“Berlusconi è la radici del nostro movimento politico. Le sue idee sono idee che sono ancora vive, il suo progetto è un progetto che oggi è di una straordinaria attualità – ha proseguito Tajani – questo ci permette di continuare a essere protagonisti della politica”. “Stiamo lavorando per far sì che le sue idee continuino a essere feconde – ha rimarcato – è un partito che guarda al futuro”.

Berlusconi “non è stato il Re Sole della politica degli anni 2000, dopo di me nulla ma….Così nel momento della sua morte tutti si sono rimboccati le maniche forti di 30 anni di suoi insegnamenti guardando al futuro. E abbiamo avuto risultati straordinari diventando la terza forza politica del Paese grazie ad accordi fatti, è stato il più bel regalo che gli potevamo fare”, ha poi detto Tajani a Mattino 5.

Un anno fa era inimmaginabile che Lei potesse fare il 10 per cento? “Io ho seguito gli insegnamenti di Berlusconi e un percorso politico per rafforzare l’anima del popolarismo europeo in Italia. Berlusconi si battè molto per farci entrare nel Ppe, ci teneva tantissimo a farne parte citando sempre De Gasperi e don Sturzo, la cultura cristiana e liberale fonte di sua ispirazione continua”.

“Un anno fa ci lasciava un imprenditore geniale, un innovatore rivoluzionario in molteplici campi, uno statista di quelli in grado di definire un’epoca, innamorato dell’Italia e della Libertà”. Inizia così il lungo post pubblicato sui social da Matteo Salvini, leader della Lega, vice premier e ministro, il ricordo del leader azzurro. Con il post, anche un video dedicato al Cav.

Resta star dei social Silvio Berlusconi. A un anno dalla sua scomparsa, la Rete continua a tributargli un interesse che non accenna a spegnersi né a placarsi, trasversale a tutti i maggiori social network. A fotografare l’interesse di Tik Tok, Facebook e compagnia è una ricerca realizzata da SocialData, in esclusiva per Adnkronos, che ha analizzato tutti i post web e social dal 15 giugno 2023 -giorno successivo alle sfarzose esequie del Cavaliere al Duomo di Milano- al 10 giugno 2024.

Ebbene, la figura del fondatore di Forza Italia continua a far parlare sui social: solo su TikTok, negli ultimi 12 mesi, i contenuti che lo riguardano hanno prodotto 22 milioni di interazioni, con una media di quasi due milioni di ‘scambi’ al mese. Nel complesso sono stati rilevati oltre 440mila contenuti pubblici che menzionano la parola ‘Berlusconi’, testi che hanno generato nell’arco degli ultimi 12 mesi oltre 54 milioni interazioni tra like, commenti e condivisioni (I DATI COMPLETI).

A spingere le interazioni, accendendo i riflettori sull’ex premier, due ‘uscite’ che hanno generato altrettanti picchi significativi: uno in corrispondenza dell’arrivo nelle libreria di “In nome della Libertà”, di Paolo Del Debbio; l’altro subito dopo l’esordio della docuserie “Il giovane Berlusconi” su Netflix. I contenuti che riguardano Berlusconi -racconta la ricerca realizzata da SocialData per Adnkronos- sono strettamente legati a temi come “Italia”, “Governo”, “Europa”, e termini che indicano azioni politiche come “Cambiare”, “Governare”, “Votare”.

Per quanto riguarda le interazioni, ovvero like, commenti, condivisioni, visualizzazioni passate sotto la lente di ingrandimento della ricerca, i canali ‘visivi’, quando si tratta di Berlusconi, hanno un’indiscussa predominanza. Ben il 40% delle interazioni sono state infatti registrate su Tiktok, il 26% YouTube e il 23% su Instagram, mentre Facebook è fanalino di coda, fermo al 10%.

A livello socio-demografico, sono più gli uomini che le donne a ‘ricordare’ sui social il Cavaliere: le menzioni provengono infatti dal 58% degli uomini, con una predominanza della fascia d’età 26-40 anni (67% per gli uomini, 83% per le donne). A parlarne sono maggiormente giornalisti, scrittori, politici e imprenditori, con interessi focalizzati su politica, giornalismo, Forza Italia, calcio e musica.

Quanto ai volti che accompagnano il ricordo dell’ex premier e presidente del Milan nella stagione d’oro dei rossoneri, è di Antonio Tajani, tra i politici, il profilo maggiormente associato alla figura di Berlusconi. La ricerca accende i riflettori anche sui figli del Cavaliere per capire chi, tra gli eredi, è stato più citato in associazione con la figura paterna. Nel dettaglio, la classifica vede in testa Pier Silvio Berlusconi, con ben 25mila menzioni, seguito da Marina (16mila), Barbara (13mila), Luigi (10mila) ed Eleonora (5mila). Si tratta di dati, nel complesso, che testimoniano come l’impatto politico e mediatico di Berlusconi continui a vivere nel contesto italiano, nonostante la sua scomparsa. (AdnKronos)